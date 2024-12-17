Одно сплошное плацебо. Источник сообщил, какой препарат нашли в крови Мудрика
Ого
Getty Images/Global Images Ukraine
Источник сообщил какой препарат нашли в крови Мудрика.
По информацию "ТаТоТаке", велика вероятность, что запрещенным препаратом, который обнаружили в крови Михаила Мудрика, является мельдоний (милдронат)
"Считается, что в случае применения милдроната организм тренируется выдерживать нагрузки, экономно использовать кислород и быстро восстанавливать энергетические резервы, чтобы подготовиться к новым нагрузкам. Однако эффект не доказан", - пояснил источник.
Один из украинских спортивных медиков дал препарату такую характеристику
"Этот препарат полное фуфло. Его пачками принимали в старые времена и от сердца как кардио-протектор, и от алкоголизма, от всего чего угодно, но он не обладает заявленными чудо-свойствами. Одно сплошное плацебо", - заявил медик.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Милдронат разработали в Латвии в 1975 году. ВАДА рассматривает лекарство как модулятор метаболизма, подобный инсулину.
"Препарат рекомендуется прежде всего для комплексной терапии ишемической болезни сердца. Среди показаний - хроническая сердечная недостаточность, синдром абстиненции при хроническом алкоголизме и сниженная работоспособность и физическое перенапряжение, в том числе у спортсменов", - сообщает "ТаТоТаке“.
Препарат запрещен ВАДА с 1 января 2016 года.
Напомним, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест. Если проба "В" подтвердит это - игроку грозит до 4-х лет дисквалификации.
Популярное сейчас
- Проба на допинг Михаила Мудрика дала положительный результат. Футболисту грозит длительное отстранение
- Известны оценки Забарного за матч против Вест Хэма в Премьер-Лиге
- Бущан: Ни одна команда в мире, если бы у нее была такая логистика, не смогла бы побеждать в каждой встрече
- Трубин отреагировал на изображение карты Украины без Крыма во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
Комментарии 2