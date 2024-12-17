Одно сплошное плацебо. Источник сообщил, какой препарат нашли в крови Мудрика

Источник сообщил какой препарат нашли в крови Мудрика.

По информацию "ТаТоТаке", велика вероятность, что запрещенным препаратом, который обнаружили в крови Михаила Мудрика, является мельдоний (милдронат)

"Считается, что в случае применения милдроната организм тренируется выдерживать нагрузки, экономно использовать кислород и быстро восстанавливать энергетические резервы, чтобы подготовиться к новым нагрузкам. Однако эффект не доказан", - пояснил источник.

Один из украинских спортивных медиков дал препарату такую характеристику

"Этот препарат полное фуфло. Его пачками принимали в старые времена и от сердца как кардио-протектор, и от алкоголизма, от всего чего угодно, но он не обладает заявленными чудо-свойствами. Одно сплошное плацебо", - заявил медик.

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Милдронат разработали в Латвии в 1975 году. ВАДА рассматривает лекарство как модулятор метаболизма, подобный инсулину.

"Препарат рекомендуется прежде всего для комплексной терапии ишемической болезни сердца. Среди показаний - хроническая сердечная недостаточность, синдром абстиненции при хроническом алкоголизме и сниженная работоспособность и физическое перенапряжение, в том числе у спортсменов", - сообщает "ТаТоТаке“.

Препарат запрещен ВАДА с 1 января 2016 года.

Напомним, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест. Если проба "В" подтвердит это - игроку грозит до 4-х лет дисквалификации.