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Одно сплошное плацебо. Источник сообщил, какой препарат нашли в крови Мудрика

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Одно сплошное плацебо. Источник сообщил, какой препарат нашли в крови Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Источник сообщил какой препарат нашли в крови Мудрика.

По информацию "ТаТоТаке", велика вероятность, что запрещенным препаратом, который обнаружили в крови Михаила Мудрика, является мельдоний (милдронат)

"Считается, что в случае применения милдроната организм тренируется выдерживать нагрузки, экономно использовать кислород и быстро восстанавливать энергетические резервы, чтобы подготовиться к новым нагрузкам. Однако эффект не доказан", - пояснил источник.

Один из украинских спортивных медиков дал препарату такую характеристику

"Этот препарат полное фуфло. Его пачками принимали в старые времена и от сердца как кардио-протектор, и от алкоголизма, от всего чего угодно, но он не обладает заявленными чудо-свойствами. Одно сплошное плацебо", - заявил медик.

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Милдронат разработали в Латвии в 1975 году. ВАДА рассматривает лекарство как модулятор метаболизма, подобный инсулину.

"Препарат рекомендуется прежде всего для комплексной терапии ишемической болезни сердца. Среди показаний - хроническая сердечная недостаточность, синдром абстиненции при хроническом алкоголизме и сниженная работоспособность и физическое перенапряжение, в том числе у спортсменов", - сообщает "ТаТоТаке“.

Препарат запрещен ВАДА с 1 января 2016 года.

Напомним, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест. Если проба "В" подтвердит это - игроку грозит до 4-х лет дисквалификации.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Батько Махно (N)
17.12.2024 в 12:09
У каждого человека есть голова. И она не только для того,чтобы шапку носить и в неё кушать,еще ее используют ,чтобы думать.Никто его не заставлял, сам принял решение. Если так, скорее всего, поставит крест на своей , без того,не самой удачной карьере.Тупо!Не начав, ничего не добившись и толком не раскрыв свой потенциал.
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Комментарии 2
Батько Махно (N)
17.12.2024 в 12:09
У каждого человека есть голова. И она не только для того,чтобы шапку носить и в неё кушать,еще ее используют ,чтобы думать.Никто его не заставлял, сам принял решение. Если так, скорее всего, поставит крест на своей , без того,не самой удачной карьере.Тупо!Не начав, ничего не добившись и толком не раскрыв свой потенциал.
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Matachorros (Chicago)
17.12.2024 в 11:47
Так ему и надо, тупой идиот, не удивлюсь если рашистка подсобила
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