Известный журналист оценил ситуацию с допинг-тестом Мудрика: Все может быть очень плохо
Проанализировал возможные варианты развития событий
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Владимир Зверов в свежем видео на канале ПРОФУТБОЛ Digital объяснил детали относительно ситуации вокруг Михаила Мудрика и новостей о положительном допинг-тесте украинского вингера.
"Я довольно много общался с представителями украинских антидопинговых агентств. Они мне объясняли, как это все происходит... Если у спортсмена взяли на допинг пробу "А", и она оказались положительной, то очень мало шансов, что проба "В" даст отрицательный результат».
"Если проба "А" показала положительный результат, спортсмен имеет право попросить для открывания пробу "В". Или он может не просить, отказаться и признать свою вину. Если проба "А" показала положительный результат, а спортсмен чувствует, что он виноват и понимает, что у него в крови может быть запрещенный препарат, тогда он отказывается от пробы "В". Игрок может пойти навстречу следствию, что также может повлиять на наказание".
"Но если и проба "В" даст положительный результат, что происходит чаще всего, тогда это официально называется нарушением антидопинговых правил. И это может быть дисквалификация на 4 года. Если проба "В" покажет отрицательный результат — игрок не виноват, дело будет закрыто", — добавил Зверов.
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Напомним, что источники "ТаТоТаке" сообщили, что существует большая вероятность того, что запрещенным препаратом, который обнаружили в крови Михаила Мудрика, является мельдоний (милдронат).
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