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Известный журналист оценил ситуацию с допинг-тестом Мудрика: Все может быть очень плохо

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Проанализировал возможные варианты развития событий

Известный журналист оценил ситуацию с допинг-тестом Мудрика: Все может быть очень плохо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Владимир Зверов в свежем видео на канале ПРОФУТБОЛ Digital объяснил детали относительно ситуации вокруг Михаила Мудрика и новостей о положительном допинг-тесте украинского вингера.

"Я довольно много общался с представителями украинских антидопинговых агентств. Они мне объясняли, как это все происходит... Если у спортсмена взяли на допинг пробу "А", и она оказались положительной, то очень мало шансов, что проба "В" даст отрицательный результат».

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"Если проба "А" показала положительный результат, спортсмен имеет право попросить для открывания пробу "В". Или он может не просить, отказаться и признать свою вину. Если проба "А" показала положительный результат, а спортсмен чувствует, что он виноват и понимает, что у него в крови может быть запрещенный препарат, тогда он отказывается от пробы "В". Игрок может пойти навстречу следствию, что также может повлиять на наказание".

"Но если и проба "В" даст положительный результат, что происходит чаще всего, тогда это официально называется нарушением антидопинговых правил. И это может быть дисквалификация на 4 года. Если проба "В" покажет отрицательный результат — игрок не виноват, дело будет закрыто", — добавил Зверов.

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Напомним, что источники "ТаТоТаке" сообщили, что существует большая вероятность того, что запрещенным препаратом, который обнаружили в крови Михаила Мудрика, является мельдоний (милдронат).

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Владимир Зверов Михаил Мудрик
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Siren05 (Мариуполь)
17.12.2024 в 12:09
Да, Миша. это хана!
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Комментарии 2
Siren05 (Мариуполь)
17.12.2024 в 12:09
Да, Миша. это хана!
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vlapa (Киев)
17.12.2024 в 12:23
Даже, якщо друга спроба підтвердить, 4 роки сидіти не буде, по удо через 2 роки може вийти на поле
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