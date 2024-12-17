Мудрик временно отстранен от футбола из-за проваленного допинг-теста - Daily Mail

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик был временно отстранен от футбола после того, как Футбольная ассоциация (ФА) сообщила о положительном допинг-тесте игрока.

По информации от издания Daily Mail, 23-летний футболист пропустил последние пять матчей из-за подозрения на употребление запрещенных препаратов. Утверждается, что это временный запрет на время, пока не будет доказана вина игрока.

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В августе 2024 года Михаил Мудрик прошел допинг-тест, который не выявил запрещенных веществ. Украинец не изменил свое поведение с того времени. Существует мнение, что вероятное попадание какого-то препарата могло произойти уже за пределами страны, поскольку соответствующее вещество недоступно в Великобритании.

Сейчас известно, что игрок сотрудничает со своим клубом, который полностью поддерживает его объяснения. Сторона футболиста ожидает результат пробы "Б" после того, как стали известны результаты пробы "А".