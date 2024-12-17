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Мудрик опубликовал официальное заявление относительно проваленного допинг-теста

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Украинец подтвердил имеющуюся информацию

Мудрик опубликовал официальное заявление относительно проваленного допинг-теста

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик опубликовал сообщение в собственном профиле в Инстаграм.

"Я могу подтвердить, что меня известили о том, что образец, который я предоставил FA, содержал запрещенное вещество.

Это стало полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил, и тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти.

Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу ничего сказать из-за конфиденциальности процесса, но я скажу, как только смогу".

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Также отметим, что "Челси" официально подтвердил, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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