Мудрик опубликовал официальное заявление относительно проваленного допинг-теста
Украинец подтвердил имеющуюся информацию
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик опубликовал сообщение в собственном профиле в Инстаграм.
"Я могу подтвердить, что меня известили о том, что образец, который я предоставил FA, содержал запрещенное вещество.
Это стало полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил, и тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти.
Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу ничего сказать из-за конфиденциальности процесса, но я скажу, как только смогу".
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Также отметим, что "Челси" официально подтвердил, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест.
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