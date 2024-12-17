Мудрик прошел проверку полиграфом на предмет допинга. Челси выдал заявление

Нападающий "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик прошел проверку полиграфом на предмет допинга.

Лондонский клуб выпустил официальное заявление.

"Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что повлекло неблагоприятный результат", - написал лондонский клуб.

Журналисты "ТаТоТаке" рассказали, что включает в себя процедура тестирования.

"Мудрик прошел в Лондоне процедуру независимого полиграфа. Михаил категорически заявил о том, что абсолютно непричастен к попаданию в организм запрещенного вещества и ни в каком виде не принимал милдронат осознанно", - написали журналисты.

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Также журналисты заявили, что ответы Михаила Мудрика на детекторе в несколько раз превысили среднюю норму доверия. То есть с большой вероятностью были абсолютно честными.

Напомним, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест. Футболист выпустил официальное заявление, по поводу этого.