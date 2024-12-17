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Мудрик прошел проверку полиграфом на предмет допинга. Челси выдал заявление

Наши за границей
Обновлено

Серьёзное дело

Мудрик прошел проверку полиграфом на предмет допинга. Челси выдал заявление

Фото - Getty Images

Новина українською

Нападающий "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик прошел проверку полиграфом на предмет допинга.

Лондонский клуб выпустил официальное заявление.

"Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что повлекло неблагоприятный результат", - написал лондонский клуб.

Журналисты "ТаТоТаке" рассказали, что включает в себя процедура тестирования.

"Мудрик прошел в Лондоне процедуру независимого полиграфа. Михаил категорически заявил о том, что абсолютно непричастен к попаданию в организм запрещенного вещества и ни в каком виде не принимал милдронат осознанно", - написали журналисты.

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Также журналисты заявили, что ответы Михаила Мудрика на детекторе в несколько раз превысили среднюю норму доверия. То есть с большой вероятностью были абсолютно честными.

Напомним, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест. Футболист выпустил официальное заявление, по поводу этого.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
17.12.2024 в 17:11
Полиграф это не волшебство определения правда не правда, а реакция датчиков на определенные реакции организма. Очень часто грубо ошибается. Но Мишку это не спасёт, хотя в принципе какая разница, он уже практически повязал с большим футболом. Теперь сможет сконцентрироваться на КС, и футбол уже не будет его отвлекать от стрелялок.
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Комментарии 4
Matachorros (Chicago)
17.12.2024 в 17:11
Полиграф это не волшебство определения правда не правда, а реакция датчиков на определенные реакции организма. Очень часто грубо ошибается. Но Мишку это не спасёт, хотя в принципе какая разница, он уже практически повязал с большим футболом. Теперь сможет сконцентрироваться на КС, и футбол уже не будет его отвлекать от стрелялок.
Ответить
0
0
Василь з конопель (Амстердам )
17.12.2024 в 17:03
Піде через два роки назад в шахтьор для відновлення кондицій, якщо до цього часу не з'явиться кокаїн, героїн.
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tekutiev (донецк,Украина)
17.12.2024 в 16:44
кто будет крайним?мудрик или тот кто дал ему мельдоний?
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okolegko (Київ)
17.12.2024 в 16:43
Знову мельдоній... І чому я абсолютно не здивований? Хто зв'яжеться з росіянами, завжди буде мати проблеми
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