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Спортивный врач: Глупо принимать мельдоний в 2024 году

Наши за границей
Обновлено

Через 8 лет после того, как он был запрещен

Спортивный врач: Глупо принимать мельдоний в 2024 году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дмитрий Бабелюк, спортивный врач с опытом работы в украинском футболе, высказался о допинг-скнадале украинского вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика, подробно разобрав препарат мельдоний и рассказав, почему он запрещен в мире спорта.

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"То, какой именно препарат нашли у Мудрика влияет на сроки наказания и дает информацию – каким образом этот препарат попал в организм Миши. Мельдоний – препарат, который сложно найти в Европе. Факт его приема – признак наличия руки кого-то из бывшего СНГ, где верят в его чудодейственную силу.

Этот препарат забанен ВАДА, потому что подходит по трем признакам запрещенного: 1) он имеет заявленный потенциал улучшения результатов спортсменов; 2) он может нанести вред здоровью спортсмена, потому что его эффективность недоказана; 3) он нарушает правила "честной игры".

Глупо принимать мельдоний в 2024 – через 8 лет после того, как он был запрещен. И на нем попадались Шарапова и еще куча спортсменов из рф и Украины на Олимпиаде", - сказал Бабелюк.

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Источник:
Hospital Pass
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
17.12.2024 в 17:15
Ну мишка по ходу туповат, как и большинство наших футболистов. Ему пообещали что этот мельдоний точно никто не обнаружил. Этот идиот и поверил.
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
17.12.2024 в 17:15
Ну мишка по ходу туповат, как и большинство наших футболистов. Ему пообещали что этот мельдоний точно никто не обнаружил. Этот идиот и поверил.
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0
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Василь з конопель (Амстердам )
17.12.2024 в 17:06
Шукайте руський слід.
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