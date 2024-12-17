Спортивный врач: Глупо принимать мельдоний в 2024 году
Через 8 лет после того, как он был запрещен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Дмитрий Бабелюк, спортивный врач с опытом работы в украинском футболе, высказался о допинг-скнадале украинского вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика, подробно разобрав препарат мельдоний и рассказав, почему он запрещен в мире спорта.
"То, какой именно препарат нашли у Мудрика влияет на сроки наказания и дает информацию – каким образом этот препарат попал в организм Миши. Мельдоний – препарат, который сложно найти в Европе. Факт его приема – признак наличия руки кого-то из бывшего СНГ, где верят в его чудодейственную силу.
Этот препарат забанен ВАДА, потому что подходит по трем признакам запрещенного: 1) он имеет заявленный потенциал улучшения результатов спортсменов; 2) он может нанести вред здоровью спортсмена, потому что его эффективность недоказана; 3) он нарушает правила "честной игры".
Глупо принимать мельдоний в 2024 – через 8 лет после того, как он был запрещен. И на нем попадались Шарапова и еще куча спортсменов из рф и Украины на Олимпиаде", - сказал Бабелюк.
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