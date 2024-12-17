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Волочай: Если это именно мельдоний – то бан должен быть за тупость, а не только за допинг

Наши за границей
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Комментатор говорит, что препарат не может попасть в организм случайно

Волочай: Если это именно мельдоний – то бан должен быть за тупость, а не только за допинг

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский комментатор Виталий Волочай, высказал о допинг-скнадале украинского вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика, который провалил первый допинг-тест, и в моче которого был найден препарат мельдоний.

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"Для фанатов футбола это новая история, для фанатов спорта – далеко не новая. Мельдоний – это чудотворное зелье, которое делает из спортсменов мегачемпионов, считалось в россии в начале нулевых. Именно мельдоний находили у Шараповой и фактически у всех призеров и чемпионов Олимпиады в Сочи, именно вокруг мельдония были построены все схемы подмен допинг-проб в Сочи 2014, о чем был снят не 1 фильм.

Мельдоний – это препарат, который широко используется на россии, и в Украине. Почти 95% случаев допинг-проб на мельдоний - это сюда, на Восточную Европу. Причем 80% – это россия, 15% – Украина, так как у нас, конечно, адептов "совецкой" школы много, и тренеров, которые имеют связи, еще больше, поэтому наши спортсмены допинг жрали не меньше русни.

Спорить о пользе или не пользе мельдония я не буду. То, что его жрала вся русня и что-то там выигрывала в лыжах, мало что доказывает. Но то, что любое обнаружение мельдония - это россия или Украина – здесь неоспоримо.

Мельдоний не может в организм попасть с пищей, мельдоний не может попасть в организм случайно. Мельдоний почти невозможно найти в Британии. Ждем пробу В и расследование, но мельдоний – это п****ц. Я не знаю, что было в голове у того, кто давал Мудрику мельдоний, но если это именно мельдоний – то бан должен быть за тупость, а не только за допинг", - написал Волочай.

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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
17.12.2024 в 18:41
Ну так я же и говорю что мишка тупой. Ему кто то наплёл про то что этот мельдоний никто не раскроет, вот он его и жрать начал .... может помогла его рашистка
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Комментарии 4
Matachorros (Chicago)
17.12.2024 в 18:41
Ну так я же и говорю что мишка тупой. Ему кто то наплёл про то что этот мельдоний никто не раскроет, вот он его и жрать начал .... может помогла его рашистка
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1
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Bаrcelinius
17.12.2024 в 17:59
Ну раз мельдоний пачками жрали, значит, какой-то эффект всё-таки был.
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Термит (Київ)
17.12.2024 в 18:08
Так звичайно він дає ефект, інакше для чого його б забороняли? Спортсмени із СРСР та інших країн соц.табору на ньому навстановлювали купу світових та олімпійських рекордів, коли ще так активно протидією допінгу не займалися, так ті рекорди по 20-30 років побити не могли...
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Bаrcelinius
17.12.2024 в 18:52
Например Бубка...
 
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