Два клуба Украинской Премьер-Лиги интересуются украинским форвардом ЦСКА Софии, - источник
Клуб выставит нападающего на трансфер
Два клуба Украинской Премьер-Лиги интересуются украинским форвардом "ЦСКА Софии".
По информации InsideUPL, украинский форвард Евгений Сердюк может в ближайшее время покинуть болгарский клуб. Футболиста выставят на трансфер из-за нежелания форварда менять гражданство.
Клубы Украинской Премьер-Лиги "Полесье" и "Карпаты" активно следят за ситуацией и рассматривают возможность подписать нападающего.
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Футболистом "ЦСКА Софии" Евгений Сердюк стал 1 сентября 2022 года, перейдя из другого болгарского клуба "Черно Море" за 500 тысяч евро.
В этом сезоне Евгений Сердюк сыграл в 19-ти матчах за "ЦСКА Софию" во всех турнирах, в которых отметился 6-ю голами и одной голевой передачей.
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