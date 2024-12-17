"Уверен, что он докажет свою невиновность", - Палкин верит в непричастность Мудрика

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин уверен, что вингер «Челси» и экс-игрок «горняков» Михаил Мудрик не нарушал никаких допинговых правил.

“Михаил Мудрик – высокопрофильный профессиональный атлет. Я верю в то, что он не употреблял какие-либо запрещенные вещества. Я полностью его поддерживаю, и я уверен, что он докажет свою невиновность", – написал Палкин в инстаграме.

Напомним, что Мудрик провалил первый допинг-тест, в моче игрока был найден препарат мельдоний. 23-летнему футболисту может "светить" до 4 лет дисквалификации.