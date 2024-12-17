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"Уверен, что он докажет свою невиновность", - Палкин верит в непричастность Мудрика

Наши за границей
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Гендир горняков поддержал игрока

"Уверен, что он докажет свою невиновность", - Палкин верит в непричастность Мудрика

Фото - Getty Images

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин уверен, что вингер «Челси» и экс-игрок «горняков» Михаил Мудрик не нарушал никаких допинговых правил.

“Михаил Мудрик – высокопрофильный профессиональный атлет. Я верю в то, что он не употреблял какие-либо запрещенные вещества. Я полностью его поддерживаю, и я уверен, что он докажет свою невиновность", – написал Палкин в инстаграме.

Напомним, что Мудрик провалил первый допинг-тест, в моче игрока был найден препарат мельдоний. 23-летнему футболисту может "светить" до 4 лет дисквалификации.

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Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
17.12.2024 в 18:52
палкин ты еще больший баран чем мишка
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
17.12.2024 в 18:52
палкин ты еще больший баран чем мишка
Ответить
0
0

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