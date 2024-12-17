Daily Mail: У Мудрика были проблемы за кулисами, они замалчивались из-за беспокойства по поводу его зрелости
Скандал набирает оборотов
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Популярный британский таблоид Daily Mail в свете допингового скандала с Михаилом Мудриком в "Челси" выложил статью о жизни украинца в Лондоне.
"Те, кто провел время в компании Мудрика, описывают его как спокойного, почти робкого парня, который изо всех сил пытается справиться с новой жизнью в другой стране, особенно когда его родину разрывает конфликт. Его знание английского языка также рассматривается как препятствие для адаптации.
Еще один человек, игравший и тренировавшийся с Мудриком, говорит о нем как о спокойном и даже тихом человеке, но у которого есть одержимость доказать свою профпригодность в жесточайшей АПЛ. Михаил пытается доказать, что он стоит своей цены", - пишет издание.
Другие собеседники указывают на его склонность к ночным прогулкам.
Утверждается, что также были проблемы за кулисами, которые замалчивались из-за беспокойства по поводу зрелости украинца.
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