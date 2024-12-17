Daily Mail: У Мудрика были проблемы за кулисами, они замалчивались из-за беспокойства по поводу его зрелости

Популярный британский таблоид Daily Mail в свете допингового скандала с Михаилом Мудриком в "Челси" выложил статью о жизни украинца в Лондоне.

"Те, кто провел время в компании Мудрика, описывают его как спокойного, почти робкого парня, который изо всех сил пытается справиться с новой жизнью в другой стране, особенно когда его родину разрывает конфликт. Его знание английского языка также рассматривается как препятствие для адаптации.

Еще один человек, игравший и тренировавшийся с Мудриком, говорит о нем как о спокойном и даже тихом человеке, но у которого есть одержимость доказать свою профпригодность в жесточайшей АПЛ. Михаил пытается доказать, что он стоит своей цены", - пишет издание.