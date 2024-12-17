А говорил про болезнь. Как Мареска отреагировал на допинг-скандал Мудрика
Решили не выносить сор
Getty Images/Global Images Ukraine
17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
Последний раз Михаил Мудрик выходил на поле 28-го ноября в матче Лиги конференций против "Хайденхайма".
И как пишет GiveMeSport, главный тренер "Челси" Энцо Мареска был проинформирован об инциденте изначально. Тем не менее, тренер вместе с руководством принял решение не выносить эту информацию в прессу, а на пресс-конференциях говорить, что у украинца болезнь.
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Источник:Give Me Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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