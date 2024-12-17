"Оставайся сильным, мой брат", - друг Мудрика поддержал Михаила
Трубин поддержал Мудрика
УАФ/Автор невідомий
Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин выразил поддержку вингеру "Челси" Михаилу Мудрику, который попался на допинге.
"Оставайся сильным, мой брат", – написал Трубин в Instagram.
Напомним, что раньше Мудрика поддержали Георгий Судаков и Сергей Палкин.
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Напомним, что Мудрик провалил первый допинг-тест, в моче игрока был найден препарат мельдоний. 23-летнему футболисту может "светить" до 4 лет дисквалификации.
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