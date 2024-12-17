Не только Заря. Европейские клубы интересуются Скрипником

Известный украинский тренер Виктор Скрипник может трудоустроится в Европе.

Как сообщает Sport Arena, коучем интересуются "Шленск" из Вроцлава и кипрский "Аполлон".

Также стоит отметить, что недавно, по данным СМИ, Скрипник вел переговоры с "Зарей".

Напомним, что ранее Скрипник небезуспешно уже работал с "Зарей". Последним клубом тренера был "Металлист 1925", сейчас коуч находится без работы.

Также в тренерской карьере Виктора Скрипника были "Вердер", "Рига" и "Ворскла".