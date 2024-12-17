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Не только Заря. Европейские клубы интересуются Скрипником

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Не только Заря заинтересована в Скрипнике

Не только Заря. Европейские клубы интересуются Скрипником

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Известный украинский тренер Виктор Скрипник может трудоустроится в Европе.

Как сообщает Sport Arena, коучем интересуются "Шленск" из Вроцлава и кипрский "Аполлон".

Также стоит отметить, что недавно, по данным СМИ, Скрипник вел переговоры с "Зарей".

Напомним, что ранее Скрипник небезуспешно уже работал с "Зарей". Последним клубом тренера был "Металлист 1925", сейчас коуч находится без работы.

Также в тренерской карьере Виктора Скрипника были "Вердер", "Рига" и "Ворскла".

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Виктор Скрипник
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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