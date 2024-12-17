Не только Заря. Европейские клубы интересуются Скрипником
Не только Заря заинтересована в Скрипнике
Фото: ФК Металіст 1925
Известный украинский тренер Виктор Скрипник может трудоустроится в Европе.
Как сообщает Sport Arena, коучем интересуются "Шленск" из Вроцлава и кипрский "Аполлон".
Также стоит отметить, что недавно, по данным СМИ, Скрипник
Напомним, что ранее Скрипник небезуспешно уже работал с "Зарей". Последним клубом тренера был "Металлист 1925", сейчас коуч находится без работы.
Также в тренерской карьере Виктора Скрипника были "Вердер", "Рига" и "Ворскла".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Мудрик прошел проверку полиграфом на предмет допинга. Челси выдал заявление
- Мудрик опубликовал официальное заявление относительно проваленного допинг-теста
- Челси официально подтвердил, что Мудрик провалил допинг-тест
- Очень странные дела. Цыганык ответил на вопрос, почему не играет Мудрик
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000