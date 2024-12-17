Мудрик и допинг. Известна позиция Челси

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

По информации The Telegraph, украинец и "Челси" в ожидании пробы B. До этого времени он отстранен от футбола. "Челси" сейчас полностью поддерживает Мудрика и на время отстранения предоставил ему место для тренировок и поддержания формы, ведь украинец отстранен и от командных занятий.

Напомним, что Мудрик провалил первый допинг-тест, в моче игрока был найден препарат мельдоний. 23-летнему футболисту может "светить" до 4 лет дисквалификации.