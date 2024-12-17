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Мудрик и допинг. Известна позиция Челси

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Скандал развивается

Мудрик и допинг. Известна позиция Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

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По информации The Telegraph, украинец и "Челси" в ожидании пробы B. До этого времени он отстранен от футбола. "Челси" сейчас полностью поддерживает Мудрика и на время отстранения предоставил ему место для тренировок и поддержания формы, ведь украинец отстранен и от командных занятий.

Напомним, что Мудрик провалил первый допинг-тест, в моче игрока был найден препарат мельдоний. 23-летнему футболисту может "светить" до 4 лет дисквалификации.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Михаил Черныш
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