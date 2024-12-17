Дело о допинге. Мудрик нанял адвокатов, который защищали Погба

23-летний украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик нанял юридическую фирму, которая помогла бывшему полузащитнику "Ювентуса" Полю Погба сократить срок дисквалификации с 4 лет до 18 месяцев, сообщает The Telegraph.

Мудрик нанял юридическую фирму Morgan Sports Law для работы над своим делом о допинге. Клуб также оказал поддержку Мудрику.

Интересно, что Morgan Sports Law представляла интересы бывшего игрока "Ювентуса" Поля Погба во время апелляции француза в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Осенью 2023 года Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон.

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В феврале 2024-го Погба получил бан на 4 года за нарушение антидопинговых правил, но после рассмотрения апелляции в CAS срок отстранения игрока сократили до 18 месяцев.