  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Дело о допинге. Мудрик нанял адвокатов, который защищали Погба
В тренде

Дело о допинге. Мудрик нанял адвокатов, который защищали Погба

Наши за границей
Обновлено

Дело развивается

Дело о допинге. Мудрик нанял адвокатов, который защищали Погба

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

23-летний украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик нанял юридическую фирму, которая помогла бывшему полузащитнику "Ювентуса" Полю Погба сократить срок дисквалификации с 4 лет до 18 месяцев, сообщает The Telegraph.

Мудрик нанял юридическую фирму Morgan Sports Law для работы над своим делом о допинге. Клуб также оказал поддержку Мудрику.

Читайте такжеВолочай: Если это именно мельдоний – то бан должен быть за тупость, а не только за допинг

Интересно, что Morgan Sports Law представляла интересы бывшего игрока "Ювентуса" Поля Погба во время апелляции француза в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Осенью 2023 года Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В феврале 2024-го Погба получил бан на 4 года за нарушение антидопинговых правил, но после рассмотрения апелляции в CAS срок отстранения игрока сократили до 18 месяцев.

По теме
yellow-arrow
Мудрик и допинг. Известна позиция Челси
yellow-arrow
Не только Заря. Европейские клубы интересуются Скрипником
yellow-arrow
"Оставайся сильным, мой брат", - друг Мудрика поддержал Михаила
Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости