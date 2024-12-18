Форвард, которым интересуются Карпаты и Полесье – второй украинец-бомбардир в истории чемпионата Болгарии

Нападающий софийского ЦСКА Евгений Сердюк может покинуть болгарское первенство и присоединиться к одной из команд УПЛ. В начале декабря футболист забил свой 23-й мяч в местном чемпионате. Это второй показатель среди выступавших в турнире украинцев.

Топ-6 самых результативных украинцев в чемпионате Болгарии

Игорь Кислов (“Этир”) – 26 Евгений Сердюк (“ЦСКА 1948”, “Черно Море”) – 23 Иван Шарий (“Этир”) – 8 Даниил Кондраков (“Пирин”, “Ботев”) – 7 Денис Баланюк ("Спартак" Варна) – 5 Игорь Пластун ("Лудогорец") – 4

Достижение Игоря Кислова были установлены еще в сезоне 1995/96. Уже весной Евгений может опередить соотечественника, если продолжит выступление в коллективе.