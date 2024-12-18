Форвард, которым интересуются Карпаты и Полесье – второй украинец-бомбардир в истории чемпионата Болгарии
До рекорда дело так может и не дойти
Фото - ЦСКА 1948
Нападающий софийского ЦСКА Евгений Сердюк может покинуть болгарское первенство и присоединиться к одной из команд УПЛ. В начале декабря футболист забил свой 23-й мяч в местном чемпионате. Это второй показатель среди выступавших в турнире украинцев.
Топ-6 самых результативных украинцев в чемпионате Болгарии
- Игорь Кислов (“Этир”) – 26
- Евгений Сердюк (“ЦСКА 1948”, “Черно Море”) – 23
- Иван Шарий (“Этир”) – 8
- Даниил Кондраков (“Пирин”, “Ботев”) – 7
- Денис Баланюк ("Спартак" Варна) – 5
- Игорь Пластун ("Лудогорец") – 4
Достижение Игоря Кислова были установлены еще в сезоне 1995/96. Уже весной Евгений может опередить соотечественника, если продолжит выступление в коллективе.
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Источник:All players
Опубликовал: Александр Симченко
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