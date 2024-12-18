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Форвард, которым интересуются Карпаты и Полесье – второй украинец-бомбардир в истории чемпионата Болгарии

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До рекорда дело так может и не дойти

Форвард, которым интересуются Карпаты и Полесье – второй украинец-бомбардир в истории чемпионата Болгарии

Фото - ЦСКА 1948

Новина українською

Нападающий софийского ЦСКА Евгений Сердюк может покинуть болгарское первенство и присоединиться к одной из команд УПЛ. В начале декабря футболист забил свой 23-й мяч в местном чемпионате. Это второй показатель среди выступавших в турнире украинцев.

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Топ-6 самых результативных украинцев в чемпионате Болгарии

  1. Игорь Кислов (“Этир”) – 26
  2. Евгений Сердюк (“ЦСКА 1948”, “Черно Море”) – 23
  3. Иван Шарий (“Этир”) – 8
  4. Даниил Кондраков (“Пирин”, “Ботев”) – 7
  5. Денис Баланюк ("Спартак" Варна) – 5
  6. Игорь Пластун ("Лудогорец") – 4

Достижение Игоря Кислова были установлены еще в сезоне 1995/96. Уже весной Евгений может опередить соотечественника, если продолжит выступление в коллективе.

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Евгений Сердюк ЦСКА 1948 (София)
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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
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