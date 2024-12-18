Сможет ли Зинченко принять участие в следующем матче Арсенала? Известен вердикт главного тренера команды

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал физическое состояние Александра Зинченко перед игрой с "Кристал Пэлас" в 1/4 финала Кубка английской лиги.

"У нас не так много изменений. Деклан Райс чувствует себя хорошо, поэтому мы примем решение перед матчем относительно его участия. Что касается Александра Зинченко и Риккардо Калафиори, то они не смогут сыграть завтра".

Напомним, что последний раз Зинченко выходил на поле в составе "канониров" в начале декабря в матче против "Манчестер Юнайтед" (2:0). В том поединке 28-летний украинец отыграл 71 минуту.

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В этом сезоне Александр Зинченко провел лишь 9 матчей за "Арсенал" во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом действует до июня 2026 года. Как известно, несколько клубов активно интересуются украинцем.