Динамовец Диалло забил гол на последних минутах матча с чемпионом Израиля

Арендованный у киевского "Динамо" полузащитник иерусалимского "Хапоэля" отметился забитым голом.

Произошло это на 90+1 минуте выездного поединка 14-го тура чемпионата Израиля с "Маккаби" из Тель-Авива. 21-летний сенегалец забил второй мяч своей команды, но от поражения это ее не спасло. Встреча завершилась со счётом 2:3 в пользу действующих чемпионов страны.

Стоит отметить, что в составе "Маккаби" играл арендованный у "Шахтера" защитник Став Лемкин.

Что касается Диалло, то в текущем сезоне он дважды распечатал ворота соперников за 9 матчей и один раз заработал красную карточку.