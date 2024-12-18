Динамовец Диалло забил гол на последних минутах матча с чемпионом Израиля
Правда, камбэк не удался
fcdynamo.com
Арендованный у киевского "Динамо" полузащитник иерусалимского "Хапоэля" отметился забитым голом.
Произошло это на 90+1 минуте выездного поединка 14-го тура чемпионата Израиля с "Маккаби" из Тель-Авива. 21-летний сенегалец забил второй мяч своей команды, но от поражения это ее не спасло. Встреча завершилась со счётом 2:3 в пользу действующих чемпионов страны.
Стоит отметить, что в составе "Маккаби" играл арендованный у "Шахтера" защитник Став Лемкин.
Что касается Диалло, то в текущем сезоне он дважды распечатал ворота соперников за 9 матчей и один раз заработал красную карточку.
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