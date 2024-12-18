Расположился посередине. Известно, какое место занял Лунин в голосовании за лучшего голкипера ФИФА
До победы не хватило 16 очков
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин занял четвертое место в голосовании за лучшего вратаря года от FIFA The Best Awards.
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Победителем в данной номинации,
Полные результаты голосования:
- 1. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина) – 26 баллов.
- 2. Эдерсон ("Манчестер Сити", Бразилия) – 16.
- 3. Унаи Симон ("Атлетик", Испания) – 13
- 4. Андрей Лунин ("Реал", Украина) – 11
- 5. Давид Рая ("Арсенал", Испания) – 5
- 6. Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", Италия) – 1
- 7. Майк Меньян ("Милан", Франция) – 0.
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