Расположился посередине. Известно, какое место занял Лунин в голосовании за лучшего голкипера ФИФА

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин занял четвертое место в голосовании за лучшего вратаря года от FIFA The Best Awards.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Победителем в данной номинации, как ранее стало известно , с большим отрывом стал страж ворот сборной Аргентины и "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес.

Полные результаты голосования: