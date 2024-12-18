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Расположился посередине. Известно, какое место занял Лунин в голосовании за лучшего голкипера ФИФА

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До победы не хватило 16 очков

Расположился посередине. Известно, какое место занял Лунин в голосовании за лучшего голкипера ФИФА

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин занял четвертое место в голосовании за лучшего вратаря года от FIFA The Best Awards.

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Победителем в данной номинации, как ранее стало известно, с большим отрывом стал страж ворот сборной Аргентины и "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес.

Полные результаты голосования:

  • 1. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина) – 26 баллов.
  • 2. Эдерсон ("Манчестер Сити", Бразилия) – 16.
  • 3. Унаи Симон ("Атлетик", Испания) – 13
  • 4. Андрей Лунин ("Реал", Украина) – 11
  • 5. Давид Рая ("Арсенал", Испания) – 5
  • 6. Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", Италия) – 1
  • 7. Майк Меньян ("Милан", Франция) – 0.
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ФИФА Реал (Мадрид) Андрей Лунин вратарь
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