  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Двое звездных одноклубников и не только. Кто проголосовал за Лунина как лучшего вратаря 2024 года?
В тренде

Двое звездных одноклубников и не только. Кто проголосовал за Лунина как лучшего вратаря 2024 года?

Наши за границей

Известные имена в списке

Двое звездных одноклубников и не только. Кто проголосовал за Лунина как лучшего вратаря 2024 года?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин занял четвертое место в списке лучших вратарей 2024-го года по версии FIFA The Best Awards.

На первое место в своей номинации 25-летнего украинца поставили главные тренеры сборных Боливии, Китая, Экваториальной Гвинеи, Новой Зеландии, Никарагуа, Омана, Сан-Томе и Принсипи, Туниса; капитаны Австрии (Давид Алаба), Белиза, Чада, Колумбии (Хамес Родригес), Коморских островов, Кот д'Ивуара (Франк Кессие), Хорватии (Лука Модрич), Кубы, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Гондураса, Японии (Ватару Эндо), Нигера, Нигерии, Омана, Палестины, Филиппин, Катара, Сент-Винсент и Гренадина, островов Теркс и Кейкос, Украины (Николай Матвиенко) и 21 представитель медиа.

Напомним, что победителем в голосовании стал вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
ЛАСК - Викингур Рейкьявик. Анонс и прогноз матча Лиги конференций УЕФА на 19.12.2024
yellow-arrow
"Он обязательно вернется". Тренер Челси нарушил тишину на фоне новостей о допинг-тесте Мудрика
yellow-arrow
Журналист назвал беспричинным вылизыванием реакцию некоторых коллег на историю о положительном допинг-тесте Мудрика
Давид Алаба Лука Модрич ФИФА Реал (Мадрид) Николай Матвиенко Андрей Лунин вратарь
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FIFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости