Двое звездных одноклубников и не только. Кто проголосовал за Лунина как лучшего вратаря 2024 года?

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин занял четвертое место в списке лучших вратарей 2024-го года по версии FIFA The Best Awards.

На первое место в своей номинации 25-летнего украинца поставили главные тренеры сборных Боливии, Китая, Экваториальной Гвинеи, Новой Зеландии, Никарагуа, Омана, Сан-Томе и Принсипи, Туниса; капитаны Австрии (Давид Алаба), Белиза, Чада, Колумбии (Хамес Родригес), Коморских островов, Кот д'Ивуара (Франк Кессие), Хорватии (Лука Модрич), Кубы, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Гондураса, Японии (Ватару Эндо), Нигера, Нигерии, Омана, Палестины, Филиппин, Катара, Сент-Винсент и Гренадина, островов Теркс и Кейкос, Украины (Николай Матвиенко) и 21 представитель медиа.

Напомним, что победителем в голосовании стал вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.