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Маркевич прокомментировал ситуацию с проваленным допинг-тестом Мудрика

Наши за границей
Обновлено

В этой истории нужно быть осторожным

Маркевич прокомментировал ситуацию с проваленным допинг-тестом Мудрика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мирон Маркевич прокомментировал для сайта Sport.ua ситуацию с проваленным допинг-тестом Михаила Мудрика, одного из лидеров сборной Украины. Заслуженный тренер Украины считает, что его возможное отсутствие в составе национальной команды не повлияет на качество игры команды Реброва.

"В этой истории очень много непонятного, поэтому с моей стороны было бы некорректно что-то комментировать", -- сказал Маркевич.

"Надеюсь, что Мудрик докажет свою невиновность. Я лишь уточню, что Украина богата футбольными талантами и нам хватит качественных исполнителей в сборной", — добавил он.

Добавим, что Мудрику грозит 4-летняя дисквалификация, если вторая проба тоже окажется положительной. Потенциально, 23-летний вингер лондонского "Челси" может пропустить ближайшие чемпионаты мира и Европы.

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Также Маркевич прокомментировал интерес донецкого "Шахтера" к Ивану Калюжному и дал совет 26-летнему полузащитнику относительно следующего шага в его карьере.

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Мирон Маркевич Национальная сборная Украины Михаил Мудрик
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
18.12.2024 в 16:30
миша повний нуль
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1
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Комментарии 5
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
18.12.2024 в 16:30
миша повний нуль
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1
0
Matachorros (Chicago)
18.12.2024 в 12:33
Каким образом он докажет невиновность, с полной задницей мельдония....
Ответить
3
4
Nevermore (Донецк)
18.12.2024 в 12:38
скажет: "не виноватая я!!!"
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2
2
Kondor (Веселе)
18.12.2024 в 14:37
У тебе в голові мельдоній.І ти чогось не спішиш нічого нікому доказувати
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1
5
Gudvin85 (Киев)
18.12.2024 в 15:04
Скажет заснул, а его девушка оказалась не девушкой, а трансвеститом. А он сперва не обратил внимание на обычные ощущения в заднем проходе, короче, и т.д. и т.п.
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1
0

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