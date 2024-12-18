Маркевич прокомментировал ситуацию с проваленным допинг-тестом Мудрика

Мирон Маркевич прокомментировал для сайта Sport.ua ситуацию с проваленным допинг-тестом Михаила Мудрика, одного из лидеров сборной Украины. Заслуженный тренер Украины считает, что его возможное отсутствие в составе национальной команды не повлияет на качество игры команды Реброва.

"В этой истории очень много непонятного, поэтому с моей стороны было бы некорректно что-то комментировать", -- сказал Маркевич. "Надеюсь, что Мудрик докажет свою невиновность. Я лишь уточню, что Украина богата футбольными талантами и нам хватит качественных исполнителей в сборной", — добавил он.

Добавим, что Мудрику грозит 4-летняя дисквалификация, если вторая проба тоже окажется положительной. Потенциально, 23-летний вингер лондонского "Челси" может пропустить ближайшие чемпионаты мира и Европы.

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Также Маркевич прокомментировал интерес донецкого "Шахтера" к Ивану Калюжному и дал совет 26-летнему полузащитнику относительно следующего шага в его карьере.