Маркевич прокомментировал ситуацию с проваленным допинг-тестом Мудрика
В этой истории нужно быть осторожным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мирон Маркевич прокомментировал для сайта Sport.ua ситуацию с проваленным допинг-тестом Михаила Мудрика, одного из лидеров сборной Украины. Заслуженный тренер Украины считает, что его возможное отсутствие в составе национальной команды не повлияет на качество игры команды Реброва.
"В этой истории очень много непонятного, поэтому с моей стороны было бы некорректно что-то комментировать", -- сказал Маркевич.
"Надеюсь, что Мудрик докажет свою невиновность. Я лишь уточню, что Украина богата футбольными талантами и нам хватит качественных исполнителей в сборной", — добавил он.
Добавим, что Мудрику грозит 4-летняя дисквалификация, если вторая проба тоже окажется положительной. Потенциально, 23-летний вингер лондонского "Челси" может пропустить ближайшие чемпионаты мира и Европы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также Маркевич прокомментировал интерес донецкого "Шахтера" к Ивану Калюжному и дал совет 26-летнему полузащитнику относительно следующего шага в его карьере.
Популярное сейчас
- Источник: один из клубов УПЛ получил трансферный бан. В чем причина?
- Григорчук близок к возвращению в УПЛ. Какими будут первые шаги тренера в новой команде?
- Скандал в биатлоне. Спортсменки сборной США рассказали о случаях сексуального насилия
- Челси официально подтвердил, что Мудрик провалил допинг-тест
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Комментарии 5