Прошлой зимой Мудрик мог оказаться в другом топ-клубе — Источник
Все могло бы сложиться совершенно иначе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во время январского трансферного окна в 2024 году один из топ-клубов Европы пытался взять Михаила Мудрика в аренду с правом выкупа, однако "Челси" ему отказал.
Как сообщает издание The Telegraph, руководство "Челси" было уверено, что Мудрик обладает настолько большим талантом, что сможет в ближайшие два года выиграть "Золотой мяч", поэтому "синие" отклонили все предложения, которые им поступали и от других команд, которые были заинтересованы в подписании украинца.
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Напомним, что в январе 2023 года "Челси" подписал Михаила Мудрика из "Шахтера" за 70 миллионов евро. За этот период украинский вингер отметился 10 голами и 9 ассистами в 73 матчах за лондонскую команду.
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