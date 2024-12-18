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Прошлой зимой Мудрик мог оказаться в другом топ-клубе — Источник

Наши за границей

Все могло бы сложиться совершенно иначе

Прошлой зимой Мудрик мог оказаться в другом топ-клубе — Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во время январского трансферного окна в 2024 году один из топ-клубов Европы пытался взять Михаила Мудрика в аренду с правом выкупа, однако "Челси" ему отказал.

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Как сообщает издание The Telegraph, руководство "Челси" было уверено, что Мудрик обладает настолько большим талантом, что сможет в ближайшие два года выиграть "Золотой мяч", поэтому "синие" отклонили все предложения, которые им поступали и от других команд, которые были заинтересованы в подписании украинца.

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Напомним, что в январе 2023 года "Челси" подписал Михаила Мудрика из "Шахтера" за 70 миллионов евро. За этот период украинский вингер отметился 10 голами и 9 ассистами в 73 матчах за лондонскую команду.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
18.12.2024 в 15:03
Мишка выбрал фк мельдоний
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Комментарии 3
Matachorros (Chicago)
18.12.2024 в 15:03
Мишка выбрал фк мельдоний
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2
3
Matachorros (Chicago)
18.12.2024 в 15:02
Кому интересно сейчас эти тупын
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1
3
semen24 (донецьк)
18.12.2024 в 16:19
не надоело гакать
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