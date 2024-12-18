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"Он обязательно вернется". Тренер Челси нарушил тишину на фоне новостей о допинг-тесте Мудрика

Наши за границей
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Наставник синих выразил полную поддержку и доверие украинцу

"Он обязательно вернется". Тренер Челси нарушил тишину на фоне новостей о допинг-тесте Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" высказался относительно новостей о положительном допинг-тесте Михаила Мудрика.

"Мы все поддерживаем Михаила Мудрика. Сейчас ситуация стала несколько понятнее. У нас есть заявление от клуба, который уже сказал то, что мы должны были сказать, поэтому добавить нечего. Все игроки в команде поддерживают и доверяют Мише".

"Мы все верим в то, что Мудрик не виноват в этой ситуации. Он обязательно вернется на футбольное поле. Я не думаю, что карьера Миши в "Челси" закончилась. Думаю, он вернется, но мы не знаем, когда это будет возможно, это единственное сомнение, которое у нас есть на данный момент. Но он точно вернется", — сказал Мареска на своей пресс-конференции.

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Также добавим, что гендир "Шахтера" Сергей Палкин поддержал Михаила Мудрика, заявив, что он уверен в том, что экс-игрок "горняков" не нарушал никаких допинговых правил.

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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Термит (Київ)
18.12.2024 в 16:56
Олімпійський мішка теж обіцяв повернутися...
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0
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Комментарии 4
Термит (Київ)
18.12.2024 в 16:56
Олімпійський мішка теж обіцяв повернутися...
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1
0
Matachorros (Chicago)
18.12.2024 в 16:23
Конечно вернётся, лет через пять
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1
2
avatar
Spokoyno (Київ)
18.12.2024 в 15:44
Таки реалії На превеликий жаль ми втратили яскравого атакувального вінгера збірної на ... Що до цього призвело великі амбіції чи відсутність ПРАВИЛЬНОЇ людини поряд наразі то дрібниці! Це погано коли талант пропадає! Занадто мало у нас дійсно перспективних, а тим більше тих хто зміг хоч трошки реалізуватися на високому рівні! PS Головне щоб у нас було поменше послідовників рашистськів покидьків! Що ледь не медальку вішають п... Михайла за "вдало проведену операцію"
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Caballero (DC)
18.12.2024 в 15:57
Не ховайте Мишка заживо в могилу!!! Ви ж бачите - тренер за нього! Такого не було б, якби у Мишка була підмочена репутація!!! Читав, що за мінімальні дози навіть дискваліфікації не дають!
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