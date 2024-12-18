"Он обязательно вернется". Тренер Челси нарушил тишину на фоне новостей о допинг-тесте Мудрика
Наставник синих выразил полную поддержку и доверие украинцу
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" высказался относительно новостей о положительном допинг-тесте Михаила Мудрика.
"Мы все поддерживаем Михаила Мудрика. Сейчас ситуация стала несколько понятнее. У нас есть заявление от клуба, который уже сказал то, что мы должны были сказать, поэтому добавить нечего. Все игроки в команде поддерживают и доверяют Мише".
"Мы все верим в то, что Мудрик не виноват в этой ситуации. Он обязательно вернется на футбольное поле. Я не думаю, что карьера Миши в "Челси" закончилась. Думаю, он вернется, но мы не знаем, когда это будет возможно, это единственное сомнение, которое у нас есть на данный момент. Но он точно вернется", — сказал Мареска на своей пресс-конференции.
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Также добавим, что гендир "Шахтера" Сергей Палкин поддержал Михаила Мудрика, заявив, что он уверен в том, что экс-игрок "горняков" не нарушал никаких допинговых правил.
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