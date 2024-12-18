"Он обязательно вернется". Тренер Челси нарушил тишину на фоне новостей о допинг-тесте Мудрика

Главный тренер лондонского "Челси" высказался относительно новостей о положительном допинг-тесте Михаила Мудрика.

"Мы все поддерживаем Михаила Мудрика. Сейчас ситуация стала несколько понятнее. У нас есть заявление от клуба, который уже сказал то, что мы должны были сказать, поэтому добавить нечего. Все игроки в команде поддерживают и доверяют Мише".

"Мы все верим в то, что Мудрик не виноват в этой ситуации. Он обязательно вернется на футбольное поле. Я не думаю, что карьера Миши в "Челси" закончилась. Думаю, он вернется, но мы не знаем, когда это будет возможно, это единственное сомнение, которое у нас есть на данный момент. Но он точно вернется", — сказал Мареска на своей пресс-конференции.