Красников: Мудрик может тренироваться 10 раз в сутки, но никогда заведомо не примет запрещенный препарат
Самый большой скандал года
Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников высказался о положительной допинг-пробе полузащитника "Челси" и сборной Украины Михаиле Мудрике.
– Какова была ваша общая реакция на эту ситуацию?
– Я, честно говоря, был шокирован. Пусть там есть каких-то 5% шансов, но все же надеюсь, что проба "Б" будет негативной – и это все просто недоразумение.
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– Может быть, вам уже удалось пообщаться с Михаилом после этого инцидента? Поддержать, предложить помощь.
– Знаете, мы с Мишей в последнее время не общаемся. Но это наши личные отношения, я думаю, мы разберемся.
Что касается допинг-теста, то я знаю Мишу много лет. Он будет 25 часов в сутки тренироваться, но никогда заведомо не примет запрещенный препарат.
– Сейчас пошло уже много версий, в том числе и о сборной, и о персональных тренерах. Или раньше вообще возникали какие-то инциденты с командными врачами/тренерами на фоне этих дополнительных нагрузок, которые любит Мудрик?
– Никогда не было у него этих историй. В Англии труднее играть из-за большого количества единоборств. Понятно, что он хотел стать сильнее, поэтому упорно работал, шел к своей цели. Хочет быть лучшим, хочет играть в составе.
То, что он может тренироваться 7 раз в день, могу подтвердить. Даже 10 раз. А то, что сознательно принял запретный препарат, никогда не поверю.
– Вы хорошо знаете Мудрика и его характер. Если он все же получит определенную дисквалификацию, насколько серьезным ударом это для него будет? Как он будет с этим справляться?
– Конечно, это будет большим ударом для него, но зная Мишу и его характер, я уверен, что все будет хорошо. Я уверен, что он умышленно этого не делал.
Миша – сильный человек. Думаю, он со всем справится. Он точно вернется на свой уровень, как бы ни сложилась ситуация.
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