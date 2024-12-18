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Арсенал против Кристал Пэлас в Кубке Лиги. Известно, есть ли Зинченко

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Уже четвертьфинал турнира

Арсенал против Кристал Пэлас в Кубке Лиги. Известно, есть ли Зинченко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 1/4 финала Кубка английской Лиги, в котором "Арсенал" примет "Кристал Пэлас".

Матч начнется в 21:30 и уже известны стартовые составы команд.

Украинского защитника "канониров" Александра Зинченко нет в заявке на матч – он все еще восстанавливается после травмы.

Напомним, что последний раз Зинченко выходил на поле в составе "канониров" в начале декабря в матче против "Манчестер Юнайтед" (2:0). В том поединке 28-летний украинец отыграл 71 минуту.

Отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - "Кристал Пэлас".

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Арсенал (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Александр Зинченко
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