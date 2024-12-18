Арсенал против Кристал Пэлас в Кубке Лиги. Известно, есть ли Зинченко
Уже четвертьфинал турнира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 18 ноября, состоится матч 1/4 финала Кубка английской Лиги, в котором "
Матч начнется в 21:30 и уже известны стартовые составы команд.
Украинского защитника "канониров" Александра Зинченко нет в заявке на матч – он все еще восстанавливается после травмы.
Напомним, что последний раз Зинченко выходил на поле в составе "канониров" в начале декабря в матче против "Манчестер Юнайтед" (2:0). В том поединке 28-летний украинец отыграл 71 минуту.
Отметим, что UA-Футбол проведет
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) December 18, 2024
???? Tierney in at left-back
©️ Jorginho skippers the side
⚡️ Sterling on the wing
Let's book our semi-final spot, Gunners ????
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Пачука. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Межконтинентального кубка ФИФА
- Зеленский: У нас нет сил отвоевать Крым и Донбасс, но мы не можем отдать территории
- Маркевич прокомментировал ситуацию с проваленным допинг-тестом Мудрика
- Очень странные дела. Цыганык ответил на вопрос, почему не играет Мудрик
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели