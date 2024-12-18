Ярмолюк три матча подряд выходил в старте Брентфорда. Сыграет ли украинец сегодня?
Брентфорд в Кубке Лиги сыграет с Ньюкаслом
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 18 декабря, состоится матч 1/4 финала Кубка английской Лиги, в котором "Ньюкасал" примет "Брентфорд".
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе своей команды на поединок.
Напомним, что 20-летний Ярмолюк в текущем сезоне провел за "Брентфорд" 14 матчей без результативных действий и выходил в стартовом составе на три последних матча команды на матчи АПЛ.
UA-Футбол проведет
Your Bees for the Quarter-Final ???? pic.twitter.com/Zv9lHxUR9e— Brentford FC (@BrentfordFC) December 18, 2024
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