Ярмолюк три матча подряд выходил в старте Брентфорда. Сыграет ли украинец сегодня?

Сегодня, 18 декабря, состоится матч 1/4 финала Кубка английской Лиги, в котором "Ньюкасал" примет "Брентфорд".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский хавбек "Брентфорда" Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе своей команды на поединок.

Напомним, что 20-летний Ярмолюк в текущем сезоне провел за "Брентфорд" 14 матчей без результативных действий и выходил в стартовом составе на три последних матча команды на матчи АПЛ.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Ньюкасал" - "Брентфорд".

