Рома против Сампдории в Кубке. Довбик возвращается
Артем выйдет в старте
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 18 декабря, состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором "
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик выйдет на поле с первых минут.
Напомним, что 27-летний Довбик в текущем сезоне провел за "Рому" 20 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.
???? La nostra formazione per #RomaSamp— AS Roma (@OfficialASRoma) December 18, 2024
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/HalSRLOW5t
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