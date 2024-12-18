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Рома против Сампдории в Кубке. Довбик возвращается

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Артем выйдет в старте

Рома против Сампдории в Кубке. Довбик возвращается

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 декабря, состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором "Рома" примет "Сампдорию".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик выйдет на поле с первых минут.

Напомним, что 27-летний Довбик в текущем сезоне провел за "Рому" 20 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.

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