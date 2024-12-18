Особенно от болельщиков. Игрок Челси заявил, что Мудрик тяжело воспринимает критику

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик оказался в эпицентре допингового скандала – вингер сдал положительную пробу на препарат мельдоний.

Одноклубник Мудрика на правах анонимности в свете этого скандала рассказал о поведении украинца в команде.

"Он чувствовал давление трансфера, это 100%. Он знал, что его могут продать. Мне нравилось, что Мудрик постоянно делал дополнительные упражнения в тренировочном зале, Михаил много тренировался всегда, но...

Он тяжело воспринимает критику. Особенно со стороны болельщиков", – рассказал неназванный футболист.