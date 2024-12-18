Особенно от болельщиков. Игрок Челси заявил, что Мудрик тяжело воспринимает критику
Михаил вляпался в громкий скандал
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик оказался в эпицентре допингового скандала – вингер сдал положительную пробу на препарат мельдоний.
Читайте такжеDaily Mail: У Мудрика были проблемы за кулисами, они замалчивались из-за беспокойства по поводу его зрелости
Одноклубник Мудрика на правах анонимности в свете этого скандала рассказал о поведении украинца в команде.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Он чувствовал давление трансфера, это 100%. Он знал, что его могут продать. Мне нравилось, что Мудрик постоянно делал дополнительные упражнения в тренировочном зале, Михаил много тренировался всегда, но...
Он тяжело воспринимает критику. Особенно со стороны болельщиков", – рассказал неназванный футболист.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Daily Mail
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
18.12.2024 в 22:05
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Пачука. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Межконтинентального кубка ФИФА
- Зеленский: У нас нет сил отвоевать Крым и Донбасс, но мы не можем отдать территории
- Источник: один из клубов УПЛ получил трансферный бан. В чем причина?
- Маркевич прокомментировал ситуацию с проваленным допинг-тестом Мудрика
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
Комментарии 1