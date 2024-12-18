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Особенно от болельщиков. Игрок Челси заявил, что Мудрик тяжело воспринимает критику

Наши за границей
Обновлено

Михаил вляпался в громкий скандал

Особенно от болельщиков. Игрок Челси заявил, что Мудрик тяжело воспринимает критику

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик оказался в эпицентре допингового скандала – вингер сдал положительную пробу на препарат мельдоний.

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Одноклубник Мудрика на правах анонимности в свете этого скандала рассказал о поведении украинца в команде.

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"Он чувствовал давление трансфера, это 100%. Он знал, что его могут продать. Мне нравилось, что Мудрик постоянно делал дополнительные упражнения в тренировочном зале, Михаил много тренировался всегда, но...

Он тяжело воспринимает критику. Особенно со стороны болельщиков", – рассказал неназванный футболист.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
18.12.2024 в 22:05
Начинается плачь ярославны, виноват он и точка
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
18.12.2024 в 22:05
Начинается плачь ярославны, виноват он и точка
Ответить
0
1

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