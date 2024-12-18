"Это не первый случай, и не последний". Мареска ответил на вопросы о проваленном допинг-тесте Мудрика

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска на пресс-конференции перед матчем Лиги конференций с "Шемрок Роверс" подробно рассказал о ситуации с Михаилом Мудриком, который провалил допинг-тест.

- Вы общались с Мудриком, как он оценивает произошедшее на этой неделе?

- Я думаю, что ситуация теперь немного прояснилась, поскольку у нас есть заявление от клуба, и клуб уже сказал то, что нам нужно было сказать. Так что добавить нечего, кроме того, что клуб, тренерский состав и все люди, которые находятся на тренировочной базе, мы поддерживаем Мишу и доверяем ему.

- Какую поддержку клуб предлагает ему в данный момент?

- Общая поддержка заключается в том, что, во-первых, мы доверяем Мише, а во-вторых, когда происходят такие вещи, нужно поддерживать своего игрока во всех аспектах.

- Когда вы говорите о поддержке игрока, подразумеваете ли вы регулярные беседы с такими людьми, как вы и он, или это больше относится к клубу?

- Нет, это общее. Миша — игрок "Челси", но он, безусловно, один из игроков, которые задействованы в команде. Так что это также мой долг — быть на связи с ним и мной, клубом, игроками, товарищами по команде.

- Были ли вам даны какие-либо указания о сроках, как долго может продолжаться этот процесс?

- Нет, пока нет.

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- Как вы, как тренер, справляетесь с подобной ситуацией? Когда дело касается других игроков, чувствовали ли вы необходимость обратиться к ним на эту тему?

- Нет, я так не думаю. Это не первый случай, когда это происходит, это уже случалось в прошлом. Это не случалось с нами, но это произойдет снова с этим другим игроком, но я думаю, что они точно знают, что им нужно делать, и именно поэтому мы доверяем Мише и поддерживаем его.

- Как вы думаете, это звонок, напоминание для игроков, которое заставит их сосредоточиться на такого рода проблемах, особенно, возможно, в связи с отъездом в международную сборную?

- Я так не думаю.

- Вы говорили с Мишей, предлагали ему свою поддержку и как прошел этот разговор?

- Да, конечно. Мы все опечалены и мы здесь, чтобы поддержать Мишу. Я говорил с ним несколько дней назад.

- Теперь вы не сможете увидеть его, пока процесс не завершится. Какова ситуация, как клуб заботится о нем?

- В данный момент он не может тренироваться. Мы ждем, но, как я уже сказал, клуб готов оказать игроку всю необходимую поддержку во всех аспектах.

- Проводился ли тест, когда он был в сборной, после окончания сборной или когда он был в "Челси"?

- Честно говоря, я не знаю.

- Ранее вы сказали: "Мы доверяем Мише". Можете немного пояснить, что вы имеете в виду? Если вы говорите "доверяете", что вы имеете в виду?

- Что мы имели в виду? Что мы доверяем Мише и поддерживаем Мишу. А доверие означает, что мы верим Мише, доверяем Мише и поддерживаем его.

- Кажется, он искренне ошеломлен этим, что в некотором роде заставляет чувствовать, что он хочет бороться с этой проблемой. Похоже, вы очень сильно его поддерживаете и верите в то, что он вам сказал.

- Именно так. Миша сказал и мы сказали, что мы доверяем Мише, мы поддерживаем Мишу, а потом посмотрим.

- Случалось ли с вами такое раньше в вашей карьере, когда вам приходилось помогать игроку пережить что-то подобное?

- Нет, я так не думаю.

- Просто для ясности: вы считаете, что Мудрик невиновен в случившемся?

- Мы все в это верим, а потом видим.

- Очевидно, что если его признают виновным в употреблении чего-либо, вероятность запрета, очевидно, очень велика. Уверены ли вы, что он потенциально может вернуться после этого и это не станет в конечном итоге концом его карьеры?

- Нет, я так не думаю. Я думаю, он вернется. Единственное, что мы не знаем, когда. Это единственное сомнение, которое у нас есть в данный момент, но он наверняка вернется.

- Иногда люди забывают, что он молодой игрок, который приехал из зоны военных действий. Єто должно быть очень трудным для него приехать в новую страну и иметь дело с тем, чтобы быть вдали от своей семьи и друзей в такой трудный момент, вдали от футбола. Есть ли у вас опасения, нужно ли вам смотреть на него с ментальной точки зрения, что это должно быть очень трудное время для него?

- Дело не в Мише, а в любом игроке в мире, с которым происходят такие вещи. Им нужна поддержка. Неважно, 20 ему или 30, англичанин он, итальянец или украинец, неважно что-то еще, когда происходят такие вещи, мне нужна поддержка, вам нужна поддержка, им нужна поддержка, нам всем нужна поддержка, потому что что-то произошло.

Дело не в Мише, не в возрасте, не в стране. Дело вот в чем. Когда происходят такие вещи, нам всем нужна поддержка.

- Как команда восприняла новость, когда вы вчера сообщили им, что Мудрик не будет входить в состав команды в обозримом будущем?

- Да, у нас было такое же чувство по отношению к товарищам по команде. Они все были удивлены, потому что Миша вначале был болен, ему было нехорошо, а потом случилось это. Они все были удивлены и в то же время огорчены, потому что мы не любим такие вещи.

- Миша, как игрок, как вы оцениваете его талант? Он стал лучше?

- Конечно. С нами он сильно прогрессировал, особенно в последней игре. Он начал понимать, на какой позиции ему следует начинать в начале, из-за своих навыков он много двигался, много бегал. С нами, я думаю, в последних двух или трех играх, которые он сыграл, он сильно прогрессировал.

Мы были очень довольны им. А что касается того, где он окажется через год, два, три года, я не знаю.

- Видите ли вы у него талант на тренировочной площадке, который мы, возможно, порой не видим на поле и в матчах?

- Нет, талант, который мы видим на тренировочном поле, — это точно такой же талант, который иногда можно увидеть во время матчей. Это точно такое же чувство. На тренировке — то же самое, что было во время игры.