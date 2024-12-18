  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Могут ли наказать сборную Украины из-за допинга Мудрика? Ответ спортивного юриста
В тренде

Могут ли наказать сборную Украины из-за допинга Мудрика? Ответ спортивного юриста

Наши за границей
Обновлено

Ранее была информация, что проба была взята после одного из матчей сборной Украины

Могут ли наказать сборную Украины из-за допинга Мудрика? Ответ спортивного юриста

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный адвокат Илья Скоропашкин ответил на вопрос, сможет ли допинговое дело Мудрика повлиять на последние результаты матчей сборной Украины.

Ранее была информация, что проба на допинг-тест у футболиста была взята в октябре после одного из матчей сборной Украины.

"В случае допинговых нарушений ответственность обычно несет индивидуально спортсмен. Просмотр результатов футбольного матча или применение санкций по всей команде – не помню такого. Если речь идет об индивидуальном нарушении, последствия относятся именно к игроку и не влияют на общий результат команды. Естественно, если нет доказанного системного нарушения со стороны федерации либо команды. Поэтому пересчет результатов матчей сборной, проводившихся в октябре, невозможен.

Читайте такжеМаркевич прокомментировал ситуацию с проваленным допинг-тестом Мудрика

Могут ли быть санкции в УАФ или футбольный клуб "Челси"? Санкции против национальной спортивной федерации или в клуб спортсмена возможны, опять-таки, только в случае, если будет доказано, что эти организации привели к допинговым нарушениям. Если речь идет об единичном случае, санкции обычно применяются только к спортсмену.

Что касается теста на полиграф, то это была процедура, на которую Михаил Мудрик пошел добровольно. Тест на полиграфе не относится к официальным процедурам, предусмотренным антидопинговыми правилами. Заключение полиграфолога не является доказательством отсутствия вины спортсмена, но он может использоваться в совокупности с другими доказательствами по инициативе самого атлета.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Может ли сложившаяся ситуация повлиять на трудовые относить между Мудриком и Челси? Это зависит от пунктов контракта между футболистом и британским клубом. Обычно профессиональные контракты с футболистами содержат положения о нарушениях дисциплины и антидопинговых правил. Каждая ситуация уникальна и зависит от конкретных условий контракта, юрисдикции, применяемых регламентов и национального законодательства", - сказал юрист.

По теме
yellow-arrow
Раньери: У Довбика тысяча маленьких проблем, эти голы важны для него
yellow-arrow
Кубок Лиги. Ньюкасл – Брентфорд 3:1. Сороки берут реванш за АПЛ
yellow-arrow
Прорвало! Довбик оформил дубль в матче Кубка Италии
Украина Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
18.12.2024 в 23:18
Ну в зарплате Мудрик похудеет точно
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
18.12.2024 в 23:18
Ну в зарплате Мудрик похудеет точно
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
19.12.2024 в 00:16
ти контракт бачив чи як?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости