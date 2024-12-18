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Прорвало! Довбик оформил дубль в матче Кубка Италии

Наши за границей
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Артем забил в Кубке Италии Сампдории

Прорвало! Довбик оформил дубль в матче Кубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 декабря, в матче 1/8 финала Кубка Италии "Рома" принимает "Сампдорию".

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Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе и довольно быстро открыл счет в матче.

На девятой минуте в центре поля Артем поборолся за мяч, забежал в штрафную и уже там дотянулся до прострела с правого фланга.

Ну а на 19-й минуте украинец оформал дубль - после прострела с фланга защитник "Сампдории" пытался прервать его, но попал в перекладину, после чего Довбик с метра кивнул головой.

Отметим, что это первые голы украинца во всех турнирах с 3 ноября.

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