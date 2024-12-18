Прорвало! Довбик оформил дубль в матче Кубка Италии

Сегодня, 18 декабря, в матче 1/8 финала Кубка Италии "Рома" принимает "Сампдорию".

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе и довольно быстро открыл счет в матче.

На девятой минуте в центре поля Артем поборолся за мяч, забежал в штрафную и уже там дотянулся до прострела с правого фланга.

Ну а на 19-й минуте украинец оформал дубль - после прострела с фланга защитник "Сампдории" пытался прервать его, но попал в перекладину, после чего Довбик с метра кивнул головой.

Отметим, что это первые голы украинца во всех турнирах с 3 ноября.