Прорвало! Довбик оформил дубль в матче Кубка Италии
Артем забил в Кубке Италии Сампдории
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 18 декабря, в матче 1/8 финала Кубка Италии "Рома" принимает "Сампдорию".
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе и довольно быстро открыл счет в матче.
На девятой минуте в центре поля Артем поборолся за мяч, забежал в штрафную и уже там дотянулся до прострела с правого фланга.
Ну а на 19-й минуте украинец оформал дубль - после прострела с фланга защитник "Сампдории" пытался прервать его, но попал в перекладину, после чего Довбик с метра кивнул головой.
Отметим, что это первые голы украинца во всех турнирах с 3 ноября.
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