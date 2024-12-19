Раньери: У Довбика тысяча маленьких проблем, эти голы важны для него

В среду в Кубке Италии "Рома" на "Стадио Олимпико" переиграла "Сампдорию" из Серии Б со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал. По окончании матча главный тренер "волков" Клаудио Раньери дал традиционное интервью, в котором высказался и об украинском форварде команды Артеме Довбике, сделавшем дубль в этом матче.

На вопрос журналиста, наконец ли расцвел Довбик благодаря этим голам, Раньери ответил: "Надеюсь. Голы помогают тебе тренироваться лучше, они важны для него и команды. Он не тренируется как следует, поскольку страдает от тысячи маленьких проблем: к сожалению, он обладает мощной физической структурой и потому ему нужны тренировки".

"Ему нужна помощь для возвращения лучшей формы".

В матче против "Сампдории" Довбик вышел в стартовом составе впервые после трех матчей во всех турнирах вне его. Он открыл счет на девятой минуте, забив свой первый мяч во всех турнирах с третьего ноября, а на 19-ой оформил свой первый дубль за клуб. В итоге он отыграл в матче 78 минут - наибольшее количество в одном матче во всех турнирах с 28-го ноября.