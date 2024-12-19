Довбик стал лишь четвертым украинцем, отмечавшимся в Кубке Италии
Уже в дебютном матче присоединился к списку бомбардиров
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" стартовала в розыгрыше турнира 2024/25 с разгромной победы над "Сампдорией" в рамках ⅛ финала (4:1). Артём отличился дважды еще до 19-й минуты.
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Раньше только трем соотечественникам форварда удавалось забить в соревнованиях.
4 украинца, отмечавшихся в Кубке Италии
- Андрей Шевченко (“Милан”) – 7 мячей (16 поединков);
- Александр Заваров (“Ювентус”) – 5 (8);
- Артем Довбик ("Рома") – 2 (1);
- Руслан Малиновский ("Аталанта", "Дженоа") – 2 (8).
В следующем раунде "джаллоросси" встретятся с "Миланом" на "Сан-Сиро". Матч пройдет 5 февраля 2025 года.
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