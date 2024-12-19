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Довбик стал лишь четвертым украинцем, отмечавшимся в Кубке Италии

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Уже в дебютном матче присоединился к списку бомбардиров

Довбик стал лишь четвертым украинцем, отмечавшимся в Кубке Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Рома" стартовала в розыгрыше турнира 2024/25 с разгромной победы над "Сампдорией" в рамках ⅛ финала (4:1). Артём отличился дважды еще до 19-й минуты.

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Раньше только трем соотечественникам форварда удавалось забить в соревнованиях.

4 украинца, отмечавшихся в Кубке Италии

  • Андрей Шевченко (“Милан”) – 7 мячей (16 поединков);
  • Александр Заваров (“Ювентус”) – 5 (8);
  • Артем Довбик ("Рома") – 2 (1);
  • Руслан Малиновский ("Аталанта", "Дженоа") – 2 (8).

В следующем раунде "джаллоросси" встретятся с "Миланом" на "Сан-Сиро". Матч пройдет 5 февраля 2025 года.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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