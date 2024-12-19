Мудрик нанял юридическую фирму, которая помогала экс-чемпиону мира после скандала с допингом, – The Telegraph

Британское издание сообщает, что вингер "Челси" попытается смягчить последствия скандала благодаря опыту и успешным кейсам юридической фирмы Morgan Sports Law.

Компания в свое время занималась делом Поля Погба. В итоге Спортивный арбитражный суд снизил допинг-бан экс-чемпиона мира с четырех лет до 18 месяцев. В ситуации с украинцем также есть вероятность бана на аналогичный срок, который изначально угрожал французу.

Вингер последний раз выходил на поле 28 ноября. Он сыграл 90 минут против "Хайденхайма" в 4-м туре общего этапа Лиги конференций и забил гол (2:0).