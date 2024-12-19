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Довбик – десятый украинец, дебютировавший в Кубке Италии

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Юбилейный показатель

Довбик – десятый украинец, дебютировавший в Кубке Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артем Довбик успешно провел первый поединок в карьере в рамках соревнования. Его дубль помог разгромить в ⅛ финала "Сампдорию".

Экс-форвард "Днепра-1" стал десятым представителем Украины, который появлялся на поле в турнире. Ранее это уже делал Андрей Шевченко ("Милан"), Александр Заваров ("Ювентус"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Вячеслав Чурко ("Фрозиноне"), Василий Прийма ("Торино").

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Также хотя бы раз на поле выходили Виктор Коваленко ("Специя"), Алексей Михайличенко ("Сампдория"), Сергей Ателькин ("Лечче") и Илья Брюхов ("Кальяри"). Среди украинцев, игравших в Италии, только Владислав Супряга ("Сампдория"), Александр Яковенко ("Фиорентина") и Евгений Шахов ("Лечче") не смогли дебютировать в национальном кубке.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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