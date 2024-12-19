Довбик – десятый украинец, дебютировавший в Кубке Италии
Юбилейный показатель
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Довбик успешно провел первый поединок в карьере в рамках соревнования. Его дубль помог разгромить в ⅛ финала "Сампдорию".
Экс-форвард "Днепра-1" стал десятым представителем Украины, который появлялся на поле в турнире. Ранее это уже делал Андрей Шевченко ("Милан"), Александр Заваров ("Ювентус"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Вячеслав Чурко ("Фрозиноне"), Василий Прийма ("Торино").
Также хотя бы раз на поле выходили Виктор Коваленко ("Специя"), Алексей Михайличенко ("Сампдория"), Сергей Ателькин ("Лечче") и Илья Брюхов ("Кальяри"). Среди украинцев, игравших в Италии, только Владислав Супряга ("Сампдория"), Александр Яковенко ("Фиорентина") и Евгений Шахов ("Лечче") не смогли дебютировать в национальном кубке.
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