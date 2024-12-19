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Зинченко поддержал своего партнера по команде после хет-трика в Кубке лиги

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Зинченко поддержал своего партнера по команде после хет-трика в Кубке лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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Александр Зинченко поддержал своего партнера по команде в "Арсенале" Габриэля Жезуса после того, как бразильский нападающий отметился хет-триком в матче Кубка английской лиги против "Кристал Пэлас" (3:2).

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Украинец вызывал совместное фото с героем матча в Инстаграм, добавив к нему следующую подпись.

"Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо другой".

Зинченко поддержал своего партнера по команде после хет-трика в Кубке лиги - изображение 1
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Напомним, что Зинченко не смог принять участие в этой игре из-за мышечного повреждения. Украинский защитник все еще продолжает восстанавливаться после травмы. Последний раз он выходил на поле в матче против "МЮ" в начале декабря.

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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