Зинченко поддержал своего партнера по команде после хет-трика в Кубке лиги
Лучшие друзья со времён Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Зинченко поддержал своего партнера по команде в "Арсенале" Габриэля Жезуса после того, как бразильский нападающий отметился хет-триком в матче Кубка английской лиги против "Кристал Пэлас" (3:2).
Читайте такжеГабриэль Жезус: Я рад вернуться и забить три гола
Украинец вызывал совместное фото с героем матча в Инстаграм, добавив к нему следующую подпись.
"Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо другой".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Зинченко не смог принять участие в этой игре из-за мышечного повреждения. Украинский защитник все еще продолжает восстанавливаться после травмы. Последний раз он выходил на поле в матче против "МЮ" в начале декабря.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Прорыв Довбика, камбек Григорчука и очередной трофей Реала. Главные новости за 18 декабря
- Могут ли наказать сборную Украины из-за допинга Мудрика? Ответ спортивного юриста
- Орбан – Зеленскому: На столе лежит предложение о прекращении огня. Принять его или отказаться - твоя ответственность
- Мудрик прошел проверку полиграфом на предмет допинга. Челси выдал заявление
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000