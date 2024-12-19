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Украинским вратарем молодежной команды Байера интересуется один из немецких клубов

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Команда из третьего дивизиона Германии может подписать украинца

Украинским вратарем молодежной команды Байера интересуется один из немецких клубов

Фото - Інстаграм Олександра Петренка

Новина українською

Украинским вратарем молодежной команды леверкузенского "Байера" U19 интересуется команда из третьего дивизиона Германии.

По информации от источников медиаресурса Legioners UA, 17-летний голкипер юношеской команды "Байера" U19 Александр Петренко может перейти в команду из Третьей Бундеслиги на правах аренды.

Воспитанник киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Александр Петренко летом 2022 года оказался в академии "Байера". За это время украинец провел 26 матчей в составе "фармацевтов" на юношеском уровне.

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Также на счету Александра Петренко 4 матча за юношескую сборную Украины в возрасте до 17 лет.

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Источник:
Legioners UA
Опубликовал: Андрей Журба
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