Украинским вратарем молодежной команды Байера интересуется один из немецких клубов
Команда из третьего дивизиона Германии может подписать украинца
Фото - Інстаграм Олександра Петренка
Украинским вратарем молодежной команды леверкузенского "Байера" U19 интересуется команда из третьего дивизиона Германии.
По информации от источников медиаресурса Legioners UA, 17-летний голкипер юношеской команды "Байера" U19 Александр Петренко может перейти в команду из Третьей Бундеслиги на правах аренды.
Воспитанник киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Александр Петренко летом 2022 года оказался в академии "Байера". За это время украинец провел 26 матчей в составе "фармацевтов" на юношеском уровне.
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Также на счету Александра Петренко 4 матча за юношескую сборную Украины в возрасте до 17 лет.
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