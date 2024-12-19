Украинским вратарем молодежной команды Байера интересуется один из немецких клубов

Украинским вратарем молодежной команды леверкузенского "Байера" U19 интересуется команда из третьего дивизиона Германии.

По информации от источников медиаресурса Legioners UA, 17-летний голкипер юношеской команды "Байера" U19 Александр Петренко может перейти в команду из Третьей Бундеслиги на правах аренды.

Воспитанник киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Александр Петренко летом 2022 года оказался в академии "Байера". За это время украинец провел 26 матчей в составе "фармацевтов" на юношеском уровне.

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Также на счету Александра Петренко 4 матча за юношескую сборную Украины в возрасте до 17 лет.