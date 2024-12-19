Не суждено было. Немецкий гранд мог прошлой зимой подписать Мудрика

"Бавария" собиралась подписать украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика в январе 2024-го года. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

"В январе 2024 года крупный европейский клуб хотел взять Михаила Мудрика в аренду с опцией выкупа. Этот клуб - мюнхенская "Бавария". Тогда ее еще возглавлял Томас Тухель", - сказал Романо на своем Youtube-канале.

Напомним, 17 декабря 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. 23-летнему футболисту грозит четыре года дисквалификации.