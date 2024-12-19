Защитник Челси - о допинг-тесте Мудрика: Это стало шокирующей новостью для нас всех

Во время пресс-конференции накануне матча Лиги конференций защитник лондонского "Челси" Тосин Адарабиойо рассказал о том, что игроки команды были шокированы новостями о положительном допинг-тесте Михаила Мудрика.

"Это стало новостью для нас всех. Мы узнали об этом одновременно со всеми остальными, но мы все еще поддерживаем Мишу, и, надеюсь, все решится. Мы мало что можем сделать в этой ситуации, но, очевидно, Миша является частью нашей семьи, поэтому мы будем поддерживать его".

"Такая ситуация может произойти с каждым, поэтому стоит принять все необходимые меры предосторожности. Сейчас все игроки "Челси" очень осторожны с тем, что мы употребляем. Клуб поддерживает нас в этом", — добавил Адарабиойо

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Напомним, что Михаил Мудрик нанял юридическую фирму, которая работала с Полем Погба, чтобы смягчить последствия скандала относительно его положительного допинг-теста.