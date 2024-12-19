Пошел второй десяток. Лунин стал самым титулованным украинцем в Европе
Обошел еще одного звездного соотечественника
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 18 декабря, "Реал" завоевал Межконтинентальный кубок, обыграв в финале мексиканскую "Пачуку" со счетом 3:0.
Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных. Этот титул стал него 11-м по счету в составе мадридского клуба.
Таким образом, Андрей превзошел по количеству выигранных трофеев в Европе хавбека лондонского "Арсенала" Александра Зинченко, на счету которого 10 титулов.
Напомним, Лунин дважды выигрывал с "Реалом" Ла Лигу, дважды Лигу чемпионов, дважды Суперкубок Испании, дважды Суперкубок УЕФА, Кубок Испании, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.
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