"Даже не знаю, что с ним может произойти за четыре года". Шацких прокомментировал ситуацию с Мудриком
Последствия могут быть непредсказуемые
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Легендарный экс-нападающий "Динамо" Максим Шацких высказался относительно допингового скандала с участием украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.
«Это уже очень сильный психологический удар. Если будет четыре года дисквалификации, я даже не знаю, что с ним может произойти за это время. Может не вывезти. Просто четыре года тренироваться, а не играть. В таком случае и «Челси» будет что-то думать, пересматривать контракт, возможно.
Я желаю Мудрику, чтобы все прошло. Тем более, вроде, должны на днях проанализировать вторую пробу. Поэтому есть вариант, что в первой могла быть погрешность, но если и вторая будет положительной - все. Это уже будет катастрофа и пострадает прежде всего сборная Украины», - отметил Шацких.
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