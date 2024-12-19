"Даже не знаю, что с ним может произойти за четыре года". Шацких прокомментировал ситуацию с Мудриком

Легендарный экс-нападающий "Динамо" Максим Шацких высказался относительно допингового скандала с участием украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.

«Это уже очень сильный психологический удар. Если будет четыре года дисквалификации, я даже не знаю, что с ним может произойти за это время. Может не вывезти. Просто четыре года тренироваться, а не играть. В таком случае и «Челси» будет что-то думать, пересматривать контракт, возможно.

Я желаю Мудрику, чтобы все прошло. Тем более, вроде, должны на днях проанализировать вторую пробу. Поэтому есть вариант, что в первой могла быть погрешность, но если и вторая будет положительной - все. Это уже будет катастрофа и пострадает прежде всего сборная Украины», - отметил Шацких.