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"Даже можете не продолжать", - Шацких ответил на вопрос о возможной работе в России

Наши за границей

Позиция специалиста и узбекского клуба

"Даже можете не продолжать", - Шацких ответил на вопрос о возможной работе в России

Фото: facebook.com/pakhtakorfc

Новина українською

Легендарный экс-нападающий "Динамо" Максим Шацких, который до недавнего времени тренировал узбекский "Пахтакор", ответил на вопрос о футбольных контактах с Россией.

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– Если бы Вам предложили возглавить российский клуб…

– Даже можете не продолжать вопрос. Тренировать в России? Ни за что! До начала войны в Украине, возможно, я бы подумал над таким предложением. Теперь – нет. Категорически. Да вы что!

Я вам больше скажу, нам, "Пахтакору", не раз предлагал провести товарищеские матчи московский "Спартак". Все эти предложения мы сразу же отклонили. Никаких контактов с русскими ФК. У "Пахтакора" есть четкая клубная политика и у меня тоже – своя четкая позиция, принципиальная. Мы даже на собрании никогда не будем жить в одной гостинице с российскими клубами, не только играть.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.12.2024 в 17:25
Respect!
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.12.2024 в 17:25
Respect!
Ответить
1
0

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