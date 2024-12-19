"Даже можете не продолжать", - Шацких ответил на вопрос о возможной работе в России
Позиция специалиста и узбекского клуба
Фото: facebook.com/pakhtakorfc
Легендарный экс-нападающий "Динамо" Максим Шацких, который до недавнего времени тренировал узбекский "Пахтакор", ответил на вопрос о футбольных контактах с Россией.
– Если бы Вам предложили возглавить российский клуб…
– Даже можете не продолжать вопрос. Тренировать в России? Ни за что! До начала войны в Украине, возможно, я бы подумал над таким предложением. Теперь – нет. Категорически. Да вы что!
Я вам больше скажу, нам, "Пахтакору", не раз предлагал провести товарищеские матчи московский "Спартак". Все эти предложения мы сразу же отклонили. Никаких контактов с русскими ФК. У "Пахтакора" есть четкая клубная политика и у меня тоже – своя четкая позиция, принципиальная. Мы даже на собрании никогда не будем жить в одной гостинице с российскими клубами, не только играть.
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