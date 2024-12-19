Мудрик в последний момент мог отказаться от перехода в Челси ради Арсенала, но не осмелился

Украинский комментатор и журналист Викторц Цыганык в свете допингового скандала Михаила Мудрика, рассказал, что в последний момент футболист мог отказаться от перехода в "Челси" ради лондонского "Арсенала".

"Была такая история. Не знаю, может подставлю Дарио (смеется). Уже клубы договорились, все договорились, президент Ахметов пообещал одному из совладельцев "Челси" продать Мудрика.

И вот уже в фактически момент подписания контракта, в Турции, Мудрику позвонил главный тренер "Арсенала" Артета. Они пообщались, после чего Мудрик зашел к своим представителям в комнату и сказал – "скажите им, что я не перехожу в "Челси".

На что Дарио Срна ответил – иди сам говори. Если ты берешь на себя ответственность, то ты сам должен об этом сказать. Мы уважаем твою позицию, если ты хочешь остаться в "Шахтере", но ты должен сам об этом сказать представителям "Челси". А "Арсенал" обещал трансфер летом, а не зимой. И Мудрик не осмелился об этом сказать на той встрече и перешел в "Челси", - сказал Цыганык.