  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик в последний момент мог отказаться от перехода в Челси ради Арсенала, но не осмелился
В тренде

Мудрик в последний момент мог отказаться от перехода в Челси ради Арсенала, но не осмелился

Наши за границей
Обновлено

Перед самым подписанием контракта с Челси Михаилу звонил главный тренер Арсенала

Мудрик в последний момент мог отказаться от перехода в Челси ради Арсенала, но не осмелился

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Викторц Цыганык в свете допингового скандала Михаила Мудрика, рассказал, что в последний момент футболист мог отказаться от перехода в "Челси" ради лондонского "Арсенала".

Читайте такжеГромкие падения: Мудрик и другие топ-футболисты, пойманные на допинге

"Была такая история. Не знаю, может подставлю Дарио (смеется). Уже клубы договорились, все договорились, президент Ахметов пообещал одному из совладельцев "Челси" продать Мудрика.

И вот уже в фактически момент подписания контракта, в Турции, Мудрику позвонил главный тренер "Арсенала" Артета. Они пообщались, после чего Мудрик зашел к своим представителям в комнату и сказал – "скажите им, что я не перехожу в "Челси".

На что Дарио Срна ответил – иди сам говори. Если ты берешь на себя ответственность, то ты сам должен об этом сказать. Мы уважаем твою позицию, если ты хочешь остаться в "Шахтере", но ты должен сам об этом сказать представителям "Челси". А "Арсенал" обещал трансфер летом, а не зимой. И Мудрик не осмелился об этом сказать на той встрече и перешел в "Челси", - сказал Цыганык.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" зимой 2023 года за 70 млн евро + 30 млн возможных бонусов.

По теме
yellow-arrow
"Даже можете не продолжать", - Шацких ответил на вопрос о возможной работе в России
yellow-arrow
"Даже не знаю, что с ним может произойти за четыре года". Шацких прокомментировал ситуацию с Мудриком
yellow-arrow
Пошел второй десяток. Лунин стал самым титулованным украинцем в Европе
Дарио Срна Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости