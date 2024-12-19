Допинг Мудрика: будет ли Челси иметь финансовые претензии к Шахтеру или игроку?
Британский журналист порассуждал о позиции Челси по скандалу
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Авторитетный британский журналист Бен Джейкобс в свете допингового скандала Михаила Мудрика порассуждал на тему, будет ли "Челси" иметь финансовые претензии к игроку или "
"В этом вопросе очень важно, сколько денег "Челси" должен "Шахтеру". Были ли платежи авансом, или разбиты по времени. И если смотреть на худший сценарий – попытаются ли лондонцы требовать какую-то компенсацию? И здесь есть прецедент. Помните, как "Челси" подал в суд на своего игрока? Это потенциальный способ получить компенсацию.
Пока что еще рано говорить об этом, ведь есть презумпция невиновности. Сейчас "Челси" поддерживает Мудрика, они полностью верят в его невиновность, в то, что запрещенный препарат попал в его организм случайно.
Думаю, пока что в "Челси" не заглядывают вперед и не думают, как можно вернуть деньги. Они смотрят на то, как могут поддержать Мудрика сейчас.
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Но если в конечном итоге мы дойдем до ситуации с окончанием сотрудничества Мудрика и "Челси", то вполне вероятно, что клубу тогда придется делать шаги для того, чтобы компенсировать расходы, согласовав ситуацию с игроком, но не с "Шахтером", – сказал Джейкобс.
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