"Похож на меня", - легенда сборной Италии раздал авансы Довбику

Легенда сборной Италии Кристиан Виери раздал авансы украинскому форварду "Ромы" Артему Довбику, сказав, что украинец похож на Кристиана.

"Кто из нападающих сейчас похож на меня? Сегодня есть такие же физически крепкие игроки, как и я, они также левши.

Я говорю о Влаховиче, Лукаке и Холанде, а также о Довбике, который действительно сильный. И мы скоро увидим это в Риме", – сказал Виери.