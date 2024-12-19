"Похож на меня", - легенда сборной Италии раздал авансы Довбику
Кристиан Виери верит в украинца
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Легенда сборной Италии Кристиан Виери раздал авансы украинскому форварду "Ромы" Артему Довбику, сказав, что украинец похож на Кристиана.
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"Кто из нападающих сейчас похож на меня? Сегодня есть такие же физически крепкие игроки, как и я, они также левши.
Я говорю о Влаховиче, Лукаке и Холанде, а также о Довбике, который действительно сильный. И мы скоро увидим это в Риме", – сказал Виери.
Напомним, что в текущем сезоне на счету Довбика 8 голов и 1 ассист в 21 матчах за "Рому".
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Источник:calcioefinanza.it
Опубликовал: Михаил Черныш
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