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В окружении Мудрика предполагают, что запрещенный препарат мог попасть в его организм с едой

Наши за границей
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Вероятно, все придет к тому, что будет вскрыта проба B

В окружении Мудрика предполагают, что запрещенный препарат мог попасть в его организм с едой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" продолжает настаивать на своей невиновности в допинговом скандале, пишет TEAMtalk. Напомним, что украинец провалил допинг-тест с препаратом мельдоний.

У игрока и его окружения продолжают настаивать, что Михаил принял препарат неосознанно, например, с приемом пищи, что уже наблюдались в мире тенниса (но не с мельдонием, - прим).

Также Мудрик и его окружение склоняются к тому, чтобы вскрыть пробу B, чтобы доказать свою невиновность.

В клубе также не верят, что украинский игрок принимал допинг, и готовы бороться, полагая, что он либо провалил тест не по своей вине, либо получил неверный результат пробы "А".

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Мудрик крайне расстроен произошедшим и надеется, что будет найдено быстрое решение, которое позволит ему сосредоточиться на футболе.

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Правда, тут нужно отметить, что ранее медэксперты писали, что препарат, который нашли у Мудрика случайно – с едой или другим "внешним" методом.

Также, если проба B будет также положительной, она окончательно докажет виновность игрока и в этом случае Михаил может получить максимальный срок дисквалификации. В случае, если Мудрик не захочет открывать пробу B, а будет "сотрудничать со следствием", чтобы узнать, как препарат попал в организм, он может получить не максимальный срок отстранения.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Михаил Черныш
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