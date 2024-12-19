Защитник сборной Украины неожиданно не попал в заявку на матч Лиги конференций
Максим Таловеров не попал в заявку ЛОСК на матч против Викингура
lask.at
Сегодня, 19 декабря, состоятся несколько матчей 6-го тура общего раунда
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский центрбек ЛАСКа Максим Таловеров не попал в заявку на матч.
Напомним, что в текущем сезоне 24-летний Таловеров провел за ЛАСК 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.
So starten wir in das letzte Spiel des Jahres ⚫⚪— LASK (@LASK_Official) December 19, 2024
Armin #Midzic, der die LASK Akademie durchlaufen hat, feiert heute sein Debüt und für Marin #Ljubicic ist es der 100. Einsatz in Schwarz-Weiß. #ASKVIK #UECL pic.twitter.com/CmCURRNZhv
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