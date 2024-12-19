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Защитник сборной Украины неожиданно не попал в заявку на матч Лиги конференций

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Максим Таловеров не попал в заявку ЛОСК на матч против Викингура

Защитник сборной Украины неожиданно не попал в заявку на матч Лиги конференций

lask.at

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 декабря, состоятся несколько матчей 6-го тура общего раунда Лиги конференций, в одном из которых австрийский ЛАСК примет исландский "Викингур".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский центрбек ЛАСКа Максим Таловеров не попал в заявку на матч.

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний Таловеров провел за ЛАСК 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.

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