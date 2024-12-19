Лунин и Довбик попали в рейтинг 100 лучших футболистов 2024 года по версии The Guardian

Авторитетное британское издание The Guardian составило свой рейтинг 100 лучших футболистов 2024 года.

Нашлось место в рейтинге и двум украинцам – Артему Довбику и Андрею Лунину.

Форвард "Ромы" расположился на 48-й строчке рейтинга.

"Новый игрок в этом списке, что неудивительно, учитывая, что украинец начал сезон 2023-24 годов, подписав контракт за €7 млн ​​(£5,8 млн) с "Жироной", и завершил кампанию с трофеем Пичичи как лучший бомбардир Ла Лиги с 24 голами в 36 матчах и пробившись с командой в первую для "Жироны" Лигу чемпионов. Довбик перешел в "Рому" в августе в очень неспокойный период, когда у "джаллоросси" уже третий тренер сезона — Клаудио Раньери. Начало в "Роме" у него непростое - от мощного нападающего ожидают большего, если он хочет сохранить свою позицию в топ-50 нашего рейтинга в следующем году", - пишет издание о Довбике.

На 82-м месте рейтинга расположился вратарь "Реала" Андрей Лунин.