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Лунин и Довбик попали в рейтинг 100 лучших футболистов 2024 года по версии The Guardian

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У украинцев 48-е и 82-е места

Лунин и Довбик попали в рейтинг 100 лучших футболистов 2024 года по версии The Guardian

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетное британское издание The Guardian составило свой рейтинг 100 лучших футболистов 2024 года.

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Нашлось место в рейтинге и двум украинцам – Артему Довбику и Андрею Лунину.

Форвард "Ромы" расположился на 48-й строчке рейтинга.

"Новый игрок в этом списке, что неудивительно, учитывая, что украинец начал сезон 2023-24 годов, подписав контракт за €7 млн ​​(£5,8 млн) с "Жироной", и завершил кампанию с трофеем Пичичи как лучший бомбардир Ла Лиги с 24 голами в 36 матчах и пробившись с командой в первую для "Жироны" Лигу чемпионов.

Довбик перешел в "Рому" в августе в очень неспокойный период, когда у "джаллоросси" уже третий тренер сезона — Клаудио Раньери. Начало в "Роме" у него непростое - от мощного нападающего ожидают большего, если он хочет сохранить свою позицию в топ-50 нашего рейтинга в следующем году", - пишет издание о Довбике.

На 82-м месте рейтинга расположился вратарь "Реала" Андрей Лунин.

"Когда в августе 2023 года Тибо Куртуа получил травму, "Реал" не доверял Лунину и вместо этого подписал Кепу Аррисабалагу в аренду из "Челси", чтобы решить проблему с вратарями. Украинец, однако, выиграл битву и к началу 2024 года стал бесспорным игроком стартового состава, а "Реал" уверенно шел к национальному титулу и трофею Лиги чемпионов. Лунин блистал в Европе, великолепно играя против "РБ Лейпциг", "Манчестер Сити" и "Баварии" и получив мировое признание, несмотря на то, что заболел перед самим финалом, где его место занял Куртуа.

Менее впечатляющим было его ужасное выступление на Евро и то ужасное поражении Украины от Румынии со счетом 3:0 в их первом матче. Лунин потерял свое место в составе, и команда не прошла в 1/8 финала. Тем не менее, воспоминаний о весне было достаточно, чтобы он впервые попал в этот список", - пишет The Guardian.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Михаил Черныш
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