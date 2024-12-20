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Казахстанский клуб продлил контракт с украинским тренером - он выиграл с командой Кубок страны

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Также Актобе завоевал бронзовые медали в чемпионате

Казахстанский клуб продлил контракт с украинским тренером - он выиграл с командой Кубок страны

instagram.com/fcaktobe_official

Новина українською

57-летний украинский специалист Игорь Леонов, известный своей работой в структуре "Шахтера", продлил контракт с казахским "Актобе".

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Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение сторон рассчитана до конца 2025 года.

Стоит отметить, что Игорь Леонов возглавил команду в 2024 году, вместе с "Актобе" выиграл Кубок Казахстана и стал бронзовым призёром чемпионата страны.

Таким образом, команда получила путевку в первый квалификационный раунд отбора Лиги Европы сезона 2025/26.

В общей сложности под руководством украинского специалиста "Актобе" провел семь матчей: пять побед, два поражения.

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Игорь Леонов Актобе
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Источник:
Інстаграм Актобе
Опубликовал: Михаил Черныш
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