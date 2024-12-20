Казахстанский клуб продлил контракт с украинским тренером - он выиграл с командой Кубок страны

57-летний украинский специалист Игорь Леонов, известный своей работой в структуре "Шахтера", продлил контракт с казахским "Актобе".

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение сторон рассчитана до конца 2025 года.

Стоит отметить, что Игорь Леонов возглавил команду в 2024 году, вместе с "Актобе" выиграл Кубок Казахстана и стал бронзовым призёром чемпионата страны.

Таким образом, команда получила путевку в первый квалификационный раунд отбора Лиги Европы сезона 2025/26.

В общей сложности под руководством украинского специалиста "Актобе" провел семь матчей: пять побед, два поражения.