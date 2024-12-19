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Пан или пропал. Мудрик инициировал открытие допинг-пробы Б

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Новости о допинг-скандале украинца

Пан или пропал. Мудрик инициировал открытие допинг-пробы Б

Фото Дана Балашова - УАФ

Новина українською

Дмитрий Бабелюк, спортивный врач с опытом работы в украинском футболе, высказался о допинг-скнадале украинского вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика.

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По словам эксперта, футболист инициировал открытие пробы "Б".

"Ждем пробу Б. Мудрик инициировал ее открытие, поэтому понятно, что ситуация сейчас "пан или пропал": либо 4 года дисквалификации, либо ничего. Но это ничего кажется очень призрачным, ведь, скорее всего, будет применено жесткое наказание.

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Михаил и его команда наняли юристов, которые работали по делу Погба. Наиболее вероятный сценарий выглядит так: сначала назначение 4-летней дисквалификации, затем апелляция и попытки доказать, что Мудрик не был причастен. На тот момент, вероятно, уже пройдет полгода дисквалификации, и в итоге ему могут сократить срок до 18 месяцев. В результате, он может быть отстранен от футбола на 2 года, что является типичным для подобных случаев и этого препарата", - рассказал Бабелюк.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Футбол 2.0
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
19.12.2024 в 23:51
Пропал, ничего мишку не спасет.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
19.12.2024 в 23:51
Пропал, ничего мишку не спасет.
Ответить
0
0

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