Пан или пропал. Мудрик инициировал открытие допинг-пробы Б
Новости о допинг-скандале украинца
Фото Дана Балашова - УАФ
Дмитрий Бабелюк, спортивный врач с опытом работы в украинском футболе, высказался о допинг-скнадале украинского вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика.
По словам эксперта, футболист инициировал открытие пробы "Б".
"Ждем пробу Б. Мудрик инициировал ее открытие, поэтому понятно, что ситуация сейчас "пан или пропал": либо 4 года дисквалификации, либо ничего. Но это ничего кажется очень призрачным, ведь, скорее всего, будет применено жесткое наказание.
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Михаил и его команда наняли юристов, которые работали по делу Погба. Наиболее вероятный сценарий выглядит так: сначала назначение 4-летней дисквалификации, затем апелляция и попытки доказать, что Мудрик не был причастен. На тот момент, вероятно, уже пройдет полгода дисквалификации, и в итоге ему могут сократить срок до 18 месяцев. В результате, он может быть отстранен от футбола на 2 года, что является типичным для подобных случаев и этого препарата", - рассказал Бабелюк.
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